Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
Россия проверит достоверность сообщений Эстонии о закрытии границ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.
«Проверим все это на достоверность», – заявила Захарова РИА «Новости».
Дипломат добавила: если подобные планы реальны, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил о планах правительства принять решение о полном закрытии границы с Россией.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД и аппарату правительства подготовить меры на этот случай.