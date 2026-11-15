Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым

Tекст: Дарья Григоренко

Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.