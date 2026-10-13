Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса

Силуанов сообщил о постоянном диалоге с бизнесом по налогу на сверхдоходы

Tекст: Елизавета Шишкова

Минфин продолжает обсуждать с бизнесом налог на сверхдоходы для горно-металлургических компаний, при этом изначально предложенный механизм был доработан с учетом пожеланий предпринимателей и Российского союза промышленников и предпринимателей еще до внесения финальной версии законопроекта в Госдуму, передает ТАСС.

«Вообще, мы с бизнесом встречались, на самом деле в последней версии, которая внесена правительством, она учитывает предложения бизнеса. То есть изначально предложенная Минфином методика была скорректирована с учетом пожеланий предпринимателей и РСПП», – сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что Министерство финансов поддерживает постоянный диалог с деловым сообществом по вопросам налогообложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли.

В прошлом месяце федеральный бюджет впервые пополнился налоговыми платежами в цифровых рублях.

В прошлом году Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики России.