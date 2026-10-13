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Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса
Силуанов сообщил о постоянном диалоге с бизнесом по налогу на сверхдоходы
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин продолжает постоянный диалог с бизнесом по налогу на сверхдоходы горно-металлургических компаний и уже учел предложения предпринимателей и РСПП при доработке механизма.
Минфин продолжает обсуждать с бизнесом налог на сверхдоходы для горно-металлургических компаний, при этом изначально предложенный механизм был доработан с учетом пожеланий предпринимателей и Российского союза промышленников и предпринимателей еще до внесения финальной версии законопроекта в Госдуму, передает ТАСС.
«Вообще, мы с бизнесом встречались, на самом деле в последней версии, которая внесена правительством, она учитывает предложения бизнеса. То есть изначально предложенная Минфином методика была скорректирована с учетом пожеланий предпринимателей и РСПП», – сказал Силуанов.
Он подчеркнул, что Министерство финансов поддерживает постоянный диалог с деловым сообществом по вопросам налогообложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли.
В прошлом месяце федеральный бюджет впервые пополнился налоговыми платежами в цифровых рублях.
В прошлом году Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики России.