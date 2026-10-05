Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.2 комментария
Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли
Силуанов: Минфин и РСПП согласовали налог на сверхдоходы горнодобывающей отрасли
Министр финансов Антон Силуанов сообщил о нахождении взаимоприемлемого решения с предпринимателями по вопросу налогообложения сверхдоходов в горнодобывающей отрасли.
Министерство финансов России и Российский союз промышленников и предпринимателей достигли договоренности относительно изъятия сверхдоходов в горнодобывающем секторе, сообщил Силуанов, передает ТАСС.
«Мы на самом деле очень хорошую работу провели, встретились с бизнесом и нашли компромисс по налогу на сверхдоходы. Их больше всего этот налог волновал. Сделали так, что те, у кого всплески есть, там их и сгладили», – подчеркнул глава Минфина в беседе с журналистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.
В сентябре заместитель министра Алексей Сазанов констатировал продолжение обсуждения параметров изъятия дополнительных доходов.
Позже ведомство предложило ставку налога в 30% для большинства горнодобывающих компаний.