Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса
Сазанов: Минфин отложил решение о введении налога на сверхприбыль бизнеса
Российское финансовое ведомство продолжает обсуждать параметры изъятия дополнительных доходов бизнеса, окончательного решения еще нет, констатировал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Окончательные параметры фискальной нагрузки на следующий год станут известны позже, передает РИА «Новости». Выступая перед журналистами в кулуарах Московского финансового форума, Сазанов прокомментировал перспективы новых сборов с бизнеса. «Осень только началась. Еще не определились», – заявил он.
В конце лета заместитель министра отмечал отсутствие планов по дополнительному обложению металлургических предприятий.
Все ключевые решения традиционно принимаются осенью в рамках подготовки федерального бюджета. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников допускал дискуссию о ресурсной ренте для сырьевых отраслей с учетом их инвестиционных циклов.
Практика разовых сборов применялась в России три года назад. Компании со средней доналоговой прибылью свыше 1 млрд рублей уплачивали 10% от суммы превышения доходов. Государство планировало привлечь 300 млрд рублей, однако итоговые поступления достигли 315 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство финансов России исключило планы по введению налога на сверхприбыль для бизнеса.
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов перенес обсуждение дополнительных сборов на осень.
До этого депутаты Госдумы предложили установить разовый налог на сверхприбыль для банковской сферы.