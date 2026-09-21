Силуанов пообещал не допустить финансового разгильдяйства 90-х годов

Tекст: Ольга Иванова

Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что правительство не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, передает РИА «Новости». «Вы знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим финансового разгильдяйства 90-х, если так можно назвать, которое было», – подчеркнул он в ходе обсуждения проекта бюджета на следующие три года.

Глава ведомства отметил, что лично помнит события того времени, когда кризис наступал стремительно и неожиданно. По его словам, внешнее благополучие и выпуск государственных краткосрочных обязательств внезапно оборачивались неспособностью отвечать по долгам.

Министр объяснил, что подобные ситуации возникали из-за накопления валютных задолженностей при резком изменении курса или из-за необходимости срочного рефинансирования краткосрочных обязательств в условиях отсутствия средств на финансовом рынке. Силуанов заверил, что команда Минфина четко соотносит свои возможности и поддерживает их баланс, помня горький опыт прошлого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Антон Силуанов заявил о полном обеспечении всех запланированных расходов государственного бюджета необходимыми ресурсами.

Ранее глава Минфина отметил необходимость адаптации финансовой системы страны к возможным экономическим шокам.

Весной министр указал на важность взвешенного подхода при определении новой цены отсечения по нефти ради среднесрочной устойчивости казны.