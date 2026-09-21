Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Силуанов пообещал не допустить финансового разгильдяйства 90-х годов
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность повторения экономических ошибок конца прошлого века при планировании государственного бюджета.
Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что правительство не допустит финансового разгильдяйства 90-х годов, передает РИА «Новости». «Вы знаете, здесь уже уроки этой финансовой истории впитали, и никогда не допустим финансового разгильдяйства 90-х, если так можно назвать, которое было», – подчеркнул он в ходе обсуждения проекта бюджета на следующие три года.
Глава ведомства отметил, что лично помнит события того времени, когда кризис наступал стремительно и неожиданно. По его словам, внешнее благополучие и выпуск государственных краткосрочных обязательств внезапно оборачивались неспособностью отвечать по долгам.
Министр объяснил, что подобные ситуации возникали из-за накопления валютных задолженностей при резком изменении курса или из-за необходимости срочного рефинансирования краткосрочных обязательств в условиях отсутствия средств на финансовом рынке. Силуанов заверил, что команда Минфина четко соотносит свои возможности и поддерживает их баланс, помня горький опыт прошлого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Антон Силуанов заявил о полном обеспечении всех запланированных расходов государственного бюджета необходимыми ресурсами.
Ранее глава Минфина отметил необходимость адаптации финансовой системы страны к возможным экономическим шокам.
Весной министр указал на важность взвешенного подхода при определении новой цены отсечения по нефти ради среднесрочной устойчивости казны.