Чемпионат России по фиджитал-спорту стартовал в Сириусе

Tекст: Валерия Городецкая

Масштабное спортивное событие стартовало 21 сентября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В состязаниях принимают участие более 600 человек из 40 регионов страны, которым предстоит выявить сильнейших в пяти инновационных дисциплинах. Имена триумфаторов станут известны 25 сентября после завершения группового этапа и финальных встреч.

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный высоко оценил темпы популяризации направления. «Сегодня фиджитал-спорт активно развивается по всей стране: расширяется география, появляются новые площадки, растет число спортсменов и соревновательных дисциплин», – заявил руководитель организации.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко добавил, что сочетание физической подготовки и цифрового мастерства открывает новые горизонты для атлетов. Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин выразил уверенность в установлении нового стандарта проведения мультидисциплинарных турниров.

Программа включает двоеборья по тактической стрельбе, футболу, баскетболу и хоккею, где выступят от семи до 20 команд. Индивидуальный ритм-симулятор соберет 33 участника, среди которых десять юношей. Помимо спортивной части, запланированы образовательные семинары и презентация фиджитал-бильярда.

В июле текущего года в Астане начались международные мультиспортивные соревнования по фиджитал-дисциплинам.

Президент Владимир Путин назвал Россию родиной этого нового спортивного движения.

Самые первые в мировой истории «Игры будущего» стартовали в Казани в 2024 году.