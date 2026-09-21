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Киев не уведомил Минск о денонсации соглашения о радиационной безопасности
МИД: Киев не уведомил Минск о денонсации соглашения о радиационной безопасности
Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков сообщил об отсутствии официального уведомления от украинской стороны о разрыве договора по радиационной безопасности.
Внешнеполитическое ведомство республики констатировало отсутствие официальных бумаг из Киева, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, процесс разрыва отношений в этой сфере затягивается.
«Белорусская сторона не получила официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении шести месяцев с момента получения такого уведомления», – подчеркнул Варанков.
Представитель министерства добавил, что Минск с глубоким сожалением воспринял подобное решение властей соседнего государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины приняло решение прекратить действие двустороннего соглашения с Белоруссией о радиационной безопасности.
Несколькими неделями ранее украинский кабмин внес в парламент законопроект о денонсации ряда международных договоров с Минском.
В прошлом году Киев одобрил выход из восьми соглашений с Россией и Белоруссией.