МИД: Киев не уведомил Минск о денонсации соглашения о радиационной безопасности

Tекст: Денис Тельманов

Внешнеполитическое ведомство республики констатировало отсутствие официальных бумаг из Киева, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, процесс разрыва отношений в этой сфере затягивается.

«Белорусская сторона не получила официального уведомления об этом решении по дипломатическим каналам, тогда как по условиям соглашения оно прекратит свое действие по истечении шести месяцев с момента получения такого уведомления», – подчеркнул Варанков.

Представитель министерства добавил, что Минск с глубоким сожалением воспринял подобное решение властей соседнего государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины приняло решение прекратить действие двустороннего соглашения с Белоруссией о радиационной безопасности.

Несколькими неделями ранее украинский кабмин внес в парламент законопроект о денонсации ряда международных договоров с Минском.

В прошлом году Киев одобрил выход из восьми соглашений с Россией и Белоруссией.