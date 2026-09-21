Захарова заявила о рисках провокаций против студентов из России на Западе

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова заявила, что западные университеты сначала привлекают молодых людей, а затем отказывают им в продлении виз, передает ТАСС. «Главное – не поддаваться на те провокации, которые тоже случаются. И я сейчас как раз говорю о вузах преимущественно западных стран, которые вроде заманивают, обещают много чего интересного, а потом начинается: либо визы не дают, мы и такое проходили, когда человек переходит со второго на третий курс, вроде бы вот такая кульминация, такой экватор образовательного процесса», – подчеркнула она.

По ее словам, бывают ситуации, когда учащийся приезжает домой на каникулы, но не может вернуться обратно из-за проблем с документами. Это становится настоящей трагедией для тех, кто сам оплачивал учебу или получил грант.

Дипломат также привела в пример США, где произошла «очередная волна синофобии». Там неожиданно объявили китайских студентов нежелательными, лишив их стипендий и сократив места в американских университетах.

В то же время Захарова отметила, что у России есть богатый исторический опыт образовательных обменов, начиная с петровских времен. Она призвала молодых людей получать знания за рубежом, но при этом тщательно просчитывать возможные риски в нынешней непростой ситуации.

В прошлом году власти США временно приостановили проведение новых собеседований для получения студенческих виз.

Ранее западные страны активно выдавливали обучающихся россиян из своих высших учебных заведений.

Сама Мария Захарова уже предупреждала граждан России о возможных провокациях во время поездок в Европу.