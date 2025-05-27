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    13 комментариев
    27 мая 2025, 20:59 • Новости дня

    США приостановили собеседования на студенческие визы

    Собеседования на студенческие визы в США приостановили из-за проверки соцсетей

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти США временно остановили проведение новых собеседований для иностранных студентов, рассматривая ужесточение требований к проверке социальных сетей заявителей.

    Администрация президента Дональда Трампа приостановила новые собеседования для получения студенческих виз в США, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Причиной стала подготовка к возможному введению обязательной проверки социальных сетей всех иностранных студентов, подающих документы на обучение в Америке.

    В телеграмме, подписанной госсекретарем США Марко Рубио, говорится о предписании временно не назначать собеседования в американских посольствах и консульствах для новых заявителей на студенческую визу. Издание подчеркивает: новая проверка может заметно замедлить оформление студенческих виз и повлиять на университеты, финансово зависящие от иностранных студентов.

    Ранее администрация пыталась запретить Гарварду принимать студентов из-за рубежа, утверждая, что вуз не может полностью обезопасить студентов еврейского происхождения из-за активистов, выступающих против действий Израиля в секторе Газа. Гарвард подал иск в федеральный суд Бостона, и судья временно заблокировал решение администрации, не позволив лишить университет права принимать иностранных студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от университета раскрыть данные об иностранных студентах. А власти Индонезии выразили обеспокоенность судьбой своих студентов, обучающихся в Гарварде.

    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине

    Политолог Скачко: Трамп не справляется с ролью «объективного рефери»

    Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине
    @ REUTERS/Kent Nishimura

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Пока же его заявления намекают на когнитивный диссонанс у президента США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине и возможных санкциях против Москвы, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС. «По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев. Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник.

    «Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.

    Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.

    Примечательно, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог.

    По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли. «Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», – подчеркнул аналитик.

    Что касается критики Владимира Зеленского, то она из уст Трампа стала обыденностью. «Республиканец глубоко презирает Зеленского. Но глава Белого дома – политик, и до тех пор, пока ему нужен такой человек на Украине, он его будет поддерживать. Повторю, будет ли это выражено так же активно, как при Байдене, увидим совсем скоро», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    24 мая 2025, 23:07 • Новости дня
    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности

    WP: Одержимость Маска политикой сменилась разочарованием

    WP назвала причины ухода Маска из активной политической деятельности
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку президента США Дональда Трампа, чтобы уделить больше внимания развитию Tesla и SpaceX после ряда неудач, пишет WP.

    Маск в течение года активно участвовал в поддержке республиканцев, потратив не менее 288 млн долларов на выборы 2024 года и запустив масштабные реформы в госструктурах США. Он называл победу Трампа критически важной для страны и был готов к серьезным расходам ради «красной волны» на выборах, но теперь решил отойти от политики и не только ради Tesla и SpaceX, пишет Washington Post (WP).

    Однако, после масштабных протестов против Маска и Tesla, а также резкой критики со стороны общественности и значительного падения прибыли компании, бизнесмен решил свернуть политическую деятельность и сосредоточиться на своих ключевых бизнесах. Маск признался, что не ожидал такой остроты реакции и обеспокоен безопасностью своей семьи. Его America PAC прекращает активную работу, а сам миллиардер заявил, что потратит на политику «значительно меньше», чем раньше.

    «Его последняя одержимость сменилась разочарованием из-за личных издержек и трудностей в достижении результатов, сказали два человека, знакомые с его взглядами в последние месяцы», – сказано в статье.

    По словам источников, Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он также не ожидал такого уровня негативной реакции в его адрес и против его компаний.

    В этом году Tesla готовит запуск полностью автономного автомобиля, а SpaceX – очередной запуск ракеты Starship. Маск также намерен ускорить подготовку к отправке беспилотного флота на Марс в 2026 году.

    Одновременно с этим, Национальное управление безопасности дорожного движения США запросило у Tesla разъяснения по поводу тестирования новой автопилотируемой техники на общественных дорогах.

    По мнению сотрудников и наблюдателей, падение популярности Маска и его скандальные заявления негативно сказываются на продажах Tesla. В SpaceX Маск также хочет лично курировать проект Starship, чтобы ускорить подготовку к лунной миссии NASA и достичь своей главной цели – высадки на Марсе, пишет WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X. До этого Маск заявил, что не видит оснований продолжать политические траты и намерен значительно уменьшить финансирование.

    СМИ заметили, что имя Маска практически перестало звучать в новостях и публичных обсуждениях среди американских политиков.

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    26 мая 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    @ Shealah Craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США согласны отложить введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что ему позвонила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и «попросила продлить срок, установленный на 1 июня». «Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», – сообщил президент США.По словам Трампа, Фон дер Ляйен заверила его, что «переговоры начнутся быстро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии заявила, что для решения вопроса с пошлинами США на европейские товары потребуется время. Президент США угрожал с начала июня ввести пошлины в 50% на продукцию из Европейского союза из-за неудачных переговоров.

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    26 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп отказался усиливать санкции против России

    NYT: Трамп отказался усиливать санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп отказался ужесточать антироссийские санкции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

    По данным NYT, Трамп четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры, несмотря на давление со стороны ряда представителей администрации, передает «Газета.Ru». Источники в Белом доме подчеркнули, что действующие санкции не достигли поставленных целей и негативно повлияли на интересы самих США.

    «Санкции в отношении России оказались малорезультативными и не соответствуют стратегическим целям страны», – приводит издание слова собеседника.

    Ранее глава МИД Германии заявил, что сенаторы США готовят новый крупный пакет санкций против России, несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа.

    Напомним, после разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер заявил, что не планирует новые санкции против России.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    27 мая 2025, 03:49 • Новости дня
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    WSJ сообщила о нежелании Трампа вводить банковские санкции против России
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США обсуждает возможность введения дополнительных санкций против Москвы, но вряд ли это будут банковские санкции, пишет Wall Street Journal.

    Источники Wall Street Journal заявили, что президент США Дональд Трамп изучает возможность на этой неделе ввести санкции против Москвы. При этом не исключено, что Белый дом откажется ужесточать санкции, передает РБК.

    Президент США также рассматривает вариант выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, если не удастся достичь прорыва в ближайшее время.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет заключить мирное соглашение путем переговоров. Президент Трамп также предусмотрительно оставил все варианты открытыми».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    27 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    NYT: Разногласия Трампа и Зеленского ставят под угрозу июньский саммит НАТО
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек Марк Рютте считает, что разногласия между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут поставить под угрозу проведение июньского саммита НАТО, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен тем, что предстоящий в июне саммит альянса может быть сорван из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По данным издания, Рютте стремится сделать встречу максимально короткой и продуктивной, чтобы избежать публичных разногласий по вопросу будущего Украины. Присутствие Трампа, который не согласен с позицией европейских союзников относительно Украины, усложняет задачу генсека. Киев настаивает на вступлении в НАТО, чему Трамп также противится. Роль Украины на саммите пока окончательно не определена.

    NYT отмечает, что Трамп относится к Зеленскому с пренебрежением, хотя тот, предположительно, тоже будет присутствовать на саммите. При этом, по информации газеты, неизвестно, будет ли Зеленский приглашен на ужин открытия. Некоторые европейские чиновники считают, что в рамках саммита не пройдет заседание Совета Украина – НАТО. Лидеры альянса планируют встретиться на следующий день после открытия для согласования новых целей по оборонным расходам. Рютте выделял этот вопрос в качестве ключевого для встречи.

    Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ожидается участие около 45 глав государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны. Всего на мероприятии будут присутствовать примерно 6 тыс. делегатов.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что возможное отсутствие президента США Дональда Трампа на июньском саммите НАТО в Гааге может привести к серьезному кризису внутри альянса.

    США выступили против приглашения Владимира Зеленского на этот саммит.

    Польский генерал Станислав Козей в апреле отметил, что предстоящий саммит может стать решающим для НАТО, который придется буквально спасать от возможного распада.

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    26 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Политолог: Трамп рискует вернуть США в украинский конфликт, как при Байдене

    Политолог Ткаченко: Угрожая России санкциями, Трамп рискует попасть в капкан

    Политолог: Трамп рискует вернуть США в украинский конфликт, как при Байдене
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вне зависимости от того, введет Вашингтон новые санкции против России или нет, российская армия продолжит выполнять свои задачи в рамках СВО. При этом реализация такого сценария грозит президенту США Трампу потерей лица, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее американский лидер заявил о недовольстве действиями России на Украине, а также раскритиковал Владимира Зеленского.

    «Суть критики со стороны президента США сводится к тому, что Вашингтон недоволен ходом конфликта на Украине», – считает отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Глава Белого дома, по всей видимости, рассчитывал, что его миротворческие усилия приведут к заморозке линии фронта. Но у Москвы есть свое видение того, чем должна закончиться спецоперация и планомерно всеми способами – дипломатическими и военными – приближает победу», – отметил собеседник.

    «Изменение в динамике боевых действий и успехи российской армии вынуждают Брюссель и Киев сильнее прежнего просить о помощи Соединенные Штаты, и Трамп вынужден реагировать на это. Отсюда довольно острые заявления в информационном пространстве», – пояснил политолог.

    «Однако республиканец по-прежнему рискует попасть в капкан – то есть, вернуть Вашингтон в конфликт в качестве прямого участника, как это было при Байдене. Но пока глава Белого дома с этим «борется»: он не готов безвозмездно выделять Украине новые транши вооружений и финансовой помощи. Мнение Трампа может измениться, если Европа окажет давление и подберет нужные «ключики» к нему», – рассуждает аналитик.

    Говоря об ударах ВС России, на которые указал Трамп, Ткаченко подчеркнул: в качестве целей выбираются исключительно военные объекты. «Ожидать от европейцев объективной оценки хода боевых действий не приходится. Судя по всему, американскому лидеру передают однобокую информацию», – считает он.

    «Фактически нам навязывают информационную войну, участники которой не слышат наши аргументы и будут их критиковать без оснований», – добавил собеседник. Что касается озвученной угрозы санкциями, то здесь мнение американца крайне изменчиво, заметил эксперт. «Если мы попытаемся восстановить логику республиканца, то она может выглядеть так: Россия для Соединенных Штатов – привлекательный партнер. У Вашингтона и Москвы есть ряд точек соприкосновения», – указал политолог.

    «Сценарий, при котором Трамп вводит санкции, будет означать сворачивание прежних идей о налаживании экономического сотрудничества. Более того, это приведет к потере лица главой Белого дома. С одной стороны, США вновь взвалят на себя ношу конфликта, а с другой – они потеряют перспективы на российском рыно», – продолжил аналитик. В заключении Ткаченко напомнил, что риторика американского президента циклична: «сначала он озвучивает угрозы, через три дня их дезавуирует, а потом снова делает резкое заявление».

    Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

    О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

    Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но, если он ее получит, это приведет к падению России!», – написал президент США в Truth Social.

    Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

    Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

    В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.

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    27 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    @ PAVEL BEDNYAKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стремятся склонить администрацию Дональда Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом сообщил, что русофобские силы пытаются повлиять на администрацию Трампа по вопросу Украины, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, эти силы пытаются склонить Трампа к позиции, которую ранее занимал Джо Байден, и двигаться по пути эскалации конфликта.

    Министр подчеркнул, что представители этих кругов осознают происходящее и намеренно подталкивают США к более жесткой линии по Украине. Лавров отметил, что они хорошо понимают последствия подобной политики.

    Также Лавров заявил, что Трамп заинтересован в продолжении переговоров между Россией и Украиной. По словам министра, Трамп уже заявил, что считает этот конфликт не своей войной и выступает за поддержание диалога между сторонами. Он добавил, что инициатива переговоров была совместной с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    24 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп рассказал, как осознал величину роли США в победе во Второй мировой войне

    Трамп: США – это те, кто победил во Второй мировой войне

    Tекст: Ирма Каплан

    На торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Дональд Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

    По словам американского лидера, в последние недели он часто общался с главами разных государств и пришел к выводу о наибольшем вкладе США в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны.

    «Они пару недель говорили мне, что празднуют победу во Второй мировой войне, как же это здорово! Я звоню одному, другому – они празднуют победу. Президенту Франции позвонил, и он празднует победу их страны во Второй мировой, а ведь мы нимало им помогли», – завил Трамп в ходе обращения к выпускникам, которое транслировал телеканал PBS.

    Глава Белого дома добавил, что обсуждал победу над фашизмом и с президентом России Владимиром Путиным. И зная, что Красная армия потеряла миллионы человек в той войне, Трамп считает, что США – это те, кто победил.

    «Мы помогли некоторым нациям, а парочке из них очень сильно помогли», – отметил он.

    Как писала в начале мая газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. На что официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    25 мая 2025, 01:33 • Новости дня
    Экс-глава ФБР Коми пообещал, что Трамп пожалеет о реформах в Минюсте

    Экс-глава ФБР Коми: Однажды республиканцы пожалеют о реформах в Минюсте

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента США Дональда Трампа в Министерстве юстиции.

    Коми появился на шоу Джен Псаки на MSNBC и заявил, что реформы, которые проводит команда президента США в Минюсте, со временем обернутся против них. По его мнению, республиканцы уже не ориентируются на принципы и прецеденты в своей политической деятельности.

    «Они глубоко пожалеют, когда это исчезнет, потому что когда-нибудь придет президент-демократ и начнутся расследования в отношении республиканских должностных лиц», – цитирует Коми портал RedState.

    По его словам, окажись он в то время на месте республиканцев, он бы предпочел, чтобы «эти карьеристы были на месте и следили за тем, чтобы все было сделано правильно».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Джеймс Коми оказался в центре расследования после публикации фото с ракушками в виде цифр 8647, что сочли угрозой Дональду Трампу.

    Кроме того, в марте стало известно, что американская администрация рассматривает продажу штаб-квартир ФБР и Минюста США, их включили в список из более чем 440 объектов недвижимости, которые могут быть реализованы для сокращения государственных бюджетных расходов.

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    25 мая 2025, 10:35 • Новости дня
    Трамп потребовал от Гарварда раскрыть данные об иностранных студентах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета раскрыть сведения об иностранных студентах, обратив внимание на долю приезжих.

    Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные о студентах из зарубежных государств, сообщает РИА «Новости». В публикации в социальной сети Truth Social Трамп задал вопрос, почему Гарвард не сообщает, что почти 31% студентов являются иностранцами, при этом некоторые из их родных стран недружественно настроены к США и не оплачивают обучение.

    Трамп заявил: «Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны».

    Политик также потребовал, чтобы университет перестал запрашивать государственное финансирование, указав на наличие у Гарварда 52 млн долларов, которые можно использовать вместо федеральных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом запретил Гарварду принимать иностранных студентов. Суд США приостановил действие этого запрета. Гонконгский университет пригласил иностранных студентов из Гарварда к себе на обучение.

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    26 мая 2025, 11:47 • Новости дня
    DT: Блюда для инвесторов мемкойнов Трампа оказались хуже еды в самолетах

    Tекст: Мария Иванова

    Криптовалютные миллионеры, вложившие почти 1,8 млн долларов в мемкойны Дональда Трампа, остались разочарованы скромным меню на приеме в его гольф-клубе в Вирджинии, пишет The Daily Telegraph (DT).

    Криптовалютные миллионеры, инвестировавшие в среднем почти 1,8 млн долларов в мемкойны Дональда Трампа, остались крайне недовольны блюдами, поданными на приеме для инвесторов в его гольф-клубе в Вирджинии – они сочли еду хуже, чем «еда в самолетах», передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Участники «эксклюзивного» мероприятия раскритиковали качество и подачу жареного палтуса с цитрусовым соусом и филе-миньона с соусом деми-гляс. Некоторых удивило скудное количество овощей на тарелках с логотипом Трампа; по словам одного из гостей, «единственным хорошим блюдом был хлеб с маслом».

    Другой инвестор отметил, что даже питание на борту американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines показалось ему вкуснее.

    Трамп презентовал собственную криптовалюту в январе в Truth Social перед инаугурацией. По данным CoinMarketCap, суточный объем торгов мемкойном превысил 11 млрд долларов, что эксперты называют рекордной доходностью для такого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп поужинал с крупнейшими держателями своей мемкоин в своем гольф-клубе в Вирджинии, собрав 43 млн долларов в криптовалюте.

    Ранее The Wall Street Journal отмечала, что запуск мемкоина $TRUMP Дональдом Трампом может привести к политическим рискам из-за опасений коррупции и давления со стороны бизнесменов и чиновников.

    Между тем комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что мемкоины не считаются ценными бумагами, поскольку их стоимость определяется только рыночным спросом и спекуляцией.

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    26 мая 2025, 01:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Трамп обсудили тему пошлин США на европейские товары

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования вопроса пошлин США на европейские товары необходимо время, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «Хороший разговор (с президентом США)», – заявила фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По ее словам, ЕС и США связывают «самые значимые и тесные торговые отношения в мире». Как заверила фон дер Ляйен, европейская сторона «готова к быстрому и решительному продвижению переговоров». Она считает, что для «хорошей сделки» ЕС и США «потребуется время до 9 июля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал остановить обострение торгового противостояния между Евросоюзом и США, отметив опасность для обеих экономик. Американский лидер объявил о намерении с начала июня ввести пошлины 50% на товары из Европейского союза из-за неудачных переговоров.


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