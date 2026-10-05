Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.5 комментариев
Мужчину отдали под суд за попытку убийства проводницы в Костромской области
В Костромской области мужчина предстанет перед судом за нападение на проводницу поезда и угрозу расправой начальнице состава во время стоянки.
Уголовное дело в отношении агрессивного путешественника направлено в суд Костромской области, передает РИА «Новости». Мужчину обвиняют в покушении на убийство и угрозе расправой.
«По версии следствия, 30 марта… пассажир поезда сообщением Челябинск – Петербург во время стоянки на станции Поназырево Костромской области вытолкнул проводницу из тамбура вагона», – заявили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. В результате падения на щебень пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.
Затем злоумышленник вернулся в вагон и набросился на начальницу поезда. По данным следователей, агрессор начал душить женщину, демонстрируя намерение совершить убийство. Еще в апреле суд избрал нападавшему меру пресечения в виде ареста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция оперативно задержала вытолкнувшего проводницу из вагона пассажира.
Позже следователи предъявили этому жителю Петербурга обвинение в покушении на убийство.
В январе транспортная прокуратура взяла на контроль дело другой сотрудницы железной дороги из-за высадки подростка на мороз.