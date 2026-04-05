Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан
Пассажир поезда №149 Челябинск – Петербург, вытолкнувший проводницу из вагона, был оперативно задержан и передан полиции, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).
Отмечается, что инцидент произошел на станции Поназырево в Костромской области, пишет ТАСС.
В пресс-службе Северной железной дороги пояснили, что в результате конфликта женщина-проводник получила серьезную травму – по предварительным данным, поврежден позвоночник. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, где ей оказывается вся необходимая помощь, передает РИА «Новости».
Следственные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что сотрудница железной дороги заставила несовершеннолетнего пассажира покинуть вагон на чужой станции при низкой температуре, так как он проспал свою остановку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в электричке Волоколамск – Серпухов произошел конфликт из-за отказа платить за проезд, трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров поезда.