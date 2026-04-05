Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

Дарья Григоренко

Отмечается, что инцидент произошел на станции Поназырево в Костромской области, пишет ТАСС.

В пресс-службе Северной железной дороги пояснили, что в результате конфликта женщина-проводник получила серьезную травму – по предварительным данным, поврежден позвоночник. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, где ей оказывается вся необходимая помощь, передает РИА «Новости».

Следственные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что сотрудница железной дороги заставила несовершеннолетнего пассажира покинуть вагон на чужой станции при низкой температуре, так как он проспал свою остановку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в электричке Волоколамск – Серпухов произошел конфликт из-за отказа платить за проезд, трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров поезда.