Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС
Украинские войска заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба станции.
«Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС», – заявили представители объекта. Они уточнили, что по данной трассе ежедневно перемещаются местные жители и сотрудники станции.
В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают профильные специалисты, которые обследуют территорию и принимают меры для обеспечения безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской атомной электростанции.
На следующий день руководство объекта продемонстрировало последствия этого удара делегации МАГАТЭ.
В начале месяца беспилотники ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.