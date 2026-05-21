  Взрыв прогремел в Кривом Роге
    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Стилист: Длина юбки не влияет на благопристойность одежды
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    21 мая 2026, 01:31 • Новости дня

    Лавров напомнил ключевой принцип спецоперации

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России в рамках спецоперации намеренно не применяет средства ведения борьбы, которые могут нанести серьезный ущерб территориям, где проживают русские люди, заявил глава МИД Сергей Лавров «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    Министр отметил, что Россия последовательно решает задачи специальной военной операции. При этом президент России Владимир Путин не раз говорил, что Россия не применяет те средства, которые могла бы применять.

    «Потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счёту наши люди, которых пытаются подавить нацисты. За 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле сего года. Процесс идёт», – заявил Лавров в интервью SMG.


    20 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой сумму, которая составила 13% ВВП их родного государства. Она составила 3,9 млрд долларов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу раскрыл экономические показатели трудовой миграции, передает ТАСС. Выступая на заседании специальной рабочей группы ведомства, он привел статистику доходов иностранных специалистов.

    «Что касается рынка труда. Граждане Армении работают в России без квот, патентов и разрешений на работу, пользуясь равным медицинским, пенсионным и социальным обеспечением. Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 млрд долларов. Это почти две трети от общего объема переводов или порядка 13% ВВП Армении», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении российско-армянского товарооборота на 45,4%. Спикер парламента республики Ален Симонян подтвердил сохранение полноправного членства страны в ЕАЭС. Глава МИД Сергей Лавров предупредил Ереван о риске потери всех экономических привилегий.

    20 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим узлам, в том числе в Днепропетровской области, промышленным предприятиям и энергетическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, сообщил военкор Александр Коц.

    Вооруженные силы России провели массированную атаку на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, сообщает военный корреспондент Александр Коц в Max.

    В Днепропетровской области ракетой «Искандер-М» был поражен логистический хаб ВСУ. Одновременно беспилотники «Герань» атаковали промышленное предприятие в Петриковской громаде.

    По словам Коца, в Сумской области удар пришелся по Конотопу, одному из крупнейших железнодорожных узлов, через который снабжается северное направление украинской армии. В атаке участвовали 12 дронов, что привело к обесточиванию части города. В Шосткинской громаде, являющейся пороховым кластером Украины, удары были нанесены сразу по пяти населенным пунктам, где расположены заводы по производству взрывчатки и боеприпасов.

    В Запорожье целью стал промышленный объект в Шевченковском районе, где сосредоточены крупные предприятия, включая «Мотор Сич». В Вольнянске поражен транспортный узел, используемый для переброски резервов на Гуляйпольское и Ореховское направления. Кроме того, в Одессе атакована портовая энергетическая подстанция, а авиация применила бомбы по позициям ВСУ в Сумской, Запорожской областях и Донбассе.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Накануне авиабомбы уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ в Днепропетровской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Девятилетняя партизанка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    Политолог Ткаченко: В России не верят Меркель после Минских соглашений

    @ Alessandro Bremec/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    20 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «АвтоВАЗ» подготовил для Петербургского международного экономического форума уличную экспозицию, где представит обновленную Lada Niva Legend, исторические ВАЗ-2101 и новые спортивные модели, сообщили в пресс-службе автогиганта.

    Уличная экспозиция «АвтоВАЗа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году объединит исторические, новые и спортивные автомобили. Одним из ключевых экспонатов станет внедорожник Lada Niva Legend, получивший значительные технические и эргономические улучшения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

    Подробности модернизации классической «Нивы» раскроют в первый день ПМЭФ, 3 июня. На стенде также покажут один из первых ВАЗ-2101, выпущенных в 1970 году и входящих в коллекцию музейного фонда АвтоВАЗа. Кроме того, публике представят новый кроссовер Lada Azimut, запуск серийного выпуска которого намечен на третий квартал.

    В тематической зоне «ВиноГрад» разместят гоночные автомобили Lada Iskra Cup и Vesta TCR, а на стенде города Петербурга установят Lada Iskra. «Она носит одно имя с героической операцией по прорыву блокады Ленинграда 83 года назад», – отметили в компании.

    Ранее «АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового крупного кроссовера для линейки Niva. А год назад на ПМЭФ «АвтоВАЗ» впервые представил новый кроссовер Lada Azimut на российской платформе Vesta.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Петербурге «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» совместно запустили производство автомобилей Lada Iskra для рынка Северо-Запада и центральных регионов России.

    20 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений

    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Американская администрация активно призывает украинские власти отменить запрет на импорт калийных удобрений из Минска ради ослабления зависимости Александра Лукашенко от Москвы, сообщает Bloomberg.

    Белый дом добивается смягчения санкций против белорусского экспорта, передает Bloomberg.

    Вашингтон просит Киев открыть рынок для калия и убедить европейские страны сделать то же самое. Американские власти рассчитывают таким образом отдалить Минск от Москвы.

    В этом году Соединенные Штаты уже сняли часть ограничений ради освобождения заключенных. Администрация Дональда Трампа пытается наладить отношения с белорусским лидером. Однако без отмены европейских санкций эффект минимален из-за закрытых портов на Балтийском море.

    Глава МИД Литвы Кястутис Будрис подтвердил интерес Вашингтона к транзиту удобрений. «Ситуация немного меняется; я могу сказать, что есть дополнительная активность со стороны США», – отметил министр. При этом Вильнюс пока отказывается менять правила национальной безопасности.

    В понедельник Минск объявил о совместных с Россией ядерных учениях. Владимир Зеленский ранее заявлял об угрозе использования белорусской территории для военных действий. Признаков готовности Европейского союза снять запрет на транзит пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты приняли решение снять санкции с белорусского калия. В ответ на это Литва отказалась пропускать данные удобрения через Клайпедский порт.

    Весной этого года Вашингтон и Минск начали подготовку к заключению двусторонней «большой сделки».

    20 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    @ Bjorn Trotzki/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские операторы беспилотников обнаружили и успешно поразили зенитную самоходную установку производства Германии в районе населенного пункта Хмельниц в Черниговской области.

    Российские военнослужащие успешно применили беспилотные летательные аппараты для ликвидации вражеской техники, передает военный эксперт Борис Рожин в мессенджере Max. Специалист также опубликовал видеозапись успешной атаки.

    «В Черниговской области в районе города Хмельниц наши дроноводы нашли и забили дронами немецкую ЗСУ «Гепард»», – написал обозреватель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года российские войска уничтожили казармы операторов украинских беспилотников в Черниговской области.

    Осенью прошлого года дроны «Герань-2» поразили пункт временной дислокации противника в этом же регионе. В сентябре прошлого года Вооруженные силы России ликвидировали зенитную установку «Гепард» в Сумах.

    20 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции.

    Как сообщает Россельхознадзор, мера направлена на обеспечение фитосанитарной безопасности и защиту экспортного потенциала России.

    «Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Специалисты уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В апреле глава ведомства Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к армянским растительным товарам. В 2024 году служба приостановила поставки молочной продукции из этой республики.

    20 мая 2026, 16:03 • Новости дня
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Берлина постановил раскрыть смс-переписку бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, с помощью которых в 2023 году она добивалась поддержки резолюции ООН по Украине.

    Суд Берлина потребовал публикации смс-переписки бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок, где она добивалась от своих коллег из других стран нужной для себя резолюции ООН по Украине. Решение суда, обязавшего Министерство иностранных дел Германии опубликовать смс-сообщения Бербок по украинской резолюции ООН, было обнародовано неправительственной организацией FragDenStaat, пишет «Российская газета».

    В 2023 году МИД Германии отклонил прямой запрос FragDenStaat о раскрытии этих сообщений, заявив, что СМС министра не являются официальной информацией и потому «не подлежат приобщению к делу». Суд, напротив, признал текстовые сообщения официальной информацией и указал, что точная формулировка таких посланий имеет значительную информационную ценность.

    Ведомство обязали опубликовать переписку в полном объеме, позволив лишь частично редактировать формулировки, связанные с украинским конфликтом, а также скрыть имена адресатов и данные, позволяющие установить их личности.

    «Это первый случай, когда суд обязал государственное учреждение опубликовать текстовые сообщения в соответствии с законом о свободе информации», – говорится в пресс-релизе FragDenStaat.

    Немецкие СМИ уточняют, что адресатами переписки Бербок были представители Сенегала, Эфиопии, Нигерии и Бразилии, которых министр убеждала поддержать резолюцию по Украине.

    Ранее Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и подтвердила поддержку Украины. До этого она высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, подчеркивая их значение для преодоления минных полей.

    Бербок также заявляла о готовности Германии оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    20 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    FT: Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты в качестве кандидатов на роль переговорщика с Москвой рассматривают бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, сообщили источники Financial Times.

    На встрече на Кипре главы МИД ЕС планируют рассмотреть претендентов на должность дипломатического представителя для контактов с Москвой, сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».

    Главными претендентами на важный пост считаются бывший премьер-министр Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы к мирным переговорам по украинскому кризису. Окружение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги уже опровергало слухи о его назначении дипломатическим представителем.

    20 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу, используемому для военной логистики Украины.

    Беспилотные летательные аппараты поразили украинские тепловозы, задействованные в обеспечении военных перевозок. Один из локомотивов был выведен из строя на территории промышленного предприятия в городе Каменское Днепропетровской области, еще один – в Кривом Рог, передает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Мах.

    Отмечается, что железнодорожный транспорт играет ключевую роль в снабжении ВСУ, а удары по нему направлены на осложнение логистических цепочек украинской армии и снижение оперативных возможностей перевозок в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая российские военные поразили железнодорожные станции в нескольких регионах Украины.

    Позже Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника. В прошлом году расчеты FPV-дронов атаковали перевозившие военные грузы украинские тепловозы.

    20 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Кривом Роге

    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в среду в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Очередной взрыв зафиксирован в среду на территории Кривого Рога, передает РИА «Новости». Ранее местные журналисты уже публиковали информацию об аналогичном происшествии.

    «В Кривом Роге слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

    Судя по информации официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены работают не повсеместно. Режим опасности действует лишь в отдельных районах Днепропетровской области.

    Ранее российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области.

    20 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 780 беспилотников ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты четыре управляемые авиабомбы и 780 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожена немецкая зенитная самоходная установка Gepard. Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 149 623 беспилотника, 661 ЗРК, 29 383 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 35 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 065 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    20 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Sohu: Заявление Захаровой о Японии потрясло Восточную Азию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой о непризнании Японией итогов Второй мировой войны стало заметным сигналом для стран Восточной Азии, отметили китайские СМИ.

    Слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Япония официально не признала итоги Второй мировой войны, были восприняты в регионе как серьёзный дипломатический сигнал, пишет RT со ссылкой на китайское агентство Sohu.

    Авторы публикации отметили: «Её заявление заставило весь Восточно-Азиатский регион на мгновение замолчать. Эти слова были не просто эмоциональной репликой, а серьёзным дипломатическим сигналом».

    По данным Sohu, тема исторической памяти и возможной милитаризации Японии особенно внимательно отслеживается китайскими политиками. В материале подчёркивается, что позиция Москвы по этому вопросу стала предметом пристального внимания в Восточной Азии.

    Ранее Захарова заявила, что на протяжении уже 80 лет Япония не видит, не слышит и не признаёт итоги Второй мировой войны во всей их полноте. При этом она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше просвещать Токио по вопросам исторического наследия и послевоенного устройства мира.

    Также официальный представитель МИД назвала безрассудной русофобскую линию Токио и подчеркнула ее вред для самой Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии и призвали Токио признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    20 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Украинская ракета пробила крышу жилого дома в Белгороде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска предприняли ракетную атаку на Белгородскую область, одна из ракет повредила многоквартирный дом, сообщили в региональном оперативном штабе.

    Массированному удару подвергся областной центр и прилегающий муниципальный округ, говорится в сообщении штаба в Max.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома», – отмечается в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде. Позже оперативный штаб сообщил о девяти пострадавших мирных жителях.

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

