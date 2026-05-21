Эксперт предупредила о причинах штрафа и депортации из Таиланда

Tекст: Катерина Туманова

Туристов, которые после вступления новых правил задержатся в Таиланде более чем на 30 дней, ожидают штрафы, депортация и запрет на повторный въезд в страну, сообщила РИА «Новости» Шерстобоева, отметив, что эти меры коснутся всех иностранцев, в том числе россиян.

Шерстобоева занимается помощью российским гражданам в затруднительных ситуациях в Таиланде.

По словам министра туризма и спорта Таиланда Сурасака Пханчаренворакула, власти страны отменили прежний 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 государств, включая Россию.

Планируется возврат к прежним правилам въезда, которые позволяют пребывать в стране не более 30 дней без оформления визы.

