Путин заявил о рисках госрегулирования цен на рыбу

Путин назвал опасным госрегулирование цен на продукты

Tекст: Вера Басилая

О рисках регулирования цен на рыбу государством президент России заявил во время обсуждения доступности рыбной продукции, передает ТАСС.

По мнению Путина, рыночная экономика подразумевает соблюдение баланса спроса и предложения, и искусственное ограничение стоимости может привести к исчезновению товара с полок.

Путин подчеркнул, что рыбы в рационе граждан все еще недостаточно, а страна пока не достигает необходимых норм по ее потреблению. По его словам, необходимо искать иные решения, такие как совершенствование логистики, повышение транспортной доступности и создание благоприятных условий для строительства современных рыболовных судов.

«Рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваемся», – сказал Путин.

Президент также отметил, что рыба с Дальнего Востока должна попадать в европейскую часть России максимально дешевыми способами. Путин призвал к развитию инфраструктуры и расширению рыболовного флота для увеличения объема поставок.

Ранее Владимир Путин обратил внимание на важность потребления рыбы для увеличения средней продолжительности жизни, ссылаясь на опыт других стран.

Путин подчеркивал, что рыбный улов и продукция предприятий должны продаваться по доступным ценам для всех жителей страны.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России, мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».