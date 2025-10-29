Путин напомнил о связи потребления рыбы с долголетием

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Он отметил, что продолжительность жизни связана не только с комплексным подходом к этому вопросу, но и с уровнем потребления рыбы и морепродуктов.

Путин подчеркнул, что в странах, где едят больше рыбы, зачастую и живут дольше, назвав структуру питания одним из ключевых факторов здоровья нации. По его словам, в некоторых государствах уровень потребления рыбы и морепродуктов в два раза выше, чем в России, и именно там фиксируется большая средняя продолжительность жизни.

Президент также указал, что от развития рыбной промышленности зависят рабочие места и доходы бюджетов всех уровней в регионах.

Путин подчеркнул, что рыбный улов и продукция предприятий должны продаваться по доступным ценам для всех жителей страны.

Глава государства назвал Камчатку одним из важнейших регионов, где добывается значительная часть рыбы.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что экспорт рыбной продукции из России по итогам 2025 года может достичь 6 млрд долларов.