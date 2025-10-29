России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Путин напомнил о связи потребления рыбы с долголетием
Президент Владимир Путин обратил внимание на важность потребления рыбы для увеличения средней продолжительности жизни населения, ссылаясь на опыт других стран.
Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.
Он отметил, что продолжительность жизни связана не только с комплексным подходом к этому вопросу, но и с уровнем потребления рыбы и морепродуктов.
Путин подчеркнул, что в странах, где едят больше рыбы, зачастую и живут дольше, назвав структуру питания одним из ключевых факторов здоровья нации. По его словам, в некоторых государствах уровень потребления рыбы и морепродуктов в два раза выше, чем в России, и именно там фиксируется большая средняя продолжительность жизни.
Президент также указал, что от развития рыбной промышленности зависят рабочие места и доходы бюджетов всех уровней в регионах.
Путин подчеркнул, что рыбный улов и продукция предприятий должны продаваться по доступным ценам для всех жителей страны.
Глава государства назвал Камчатку одним из важнейших регионов, где добывается значительная часть рыбы.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что экспорт рыбной продукции из России по итогам 2025 года может достичь 6 млрд долларов.