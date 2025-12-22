Фонд «Защитники Отечества» трудоустроил более 66% обратившихся ветеранов СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

С начала работы фонд «Защитники Отечества» помог трудоустроиться более 66% из свыше 16,5 тыс. обратившихся ветеранов спецоперации и членов их семей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наши герои хотят оставаться активными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве – одно из ключевых направлений работы фонда», – заявила отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Для поддержки ветеранов заключены соглашения с крупными работодателями – госкорпорациями «Ростех», «Роскосмос», а также с РЖД, Минэнерго России и региональными предприятиями. В каждом филиале фонда действуют представители центров занятости, которые помогают с поиском работы, профориентацией и профессиональной переподготовкой, а также поддерживают открытие собственного дела. Отмечается, что особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью, для которых запущены специальные программы трудоустройства.

Фонд активно проводит ярмарки вакансий и мотивационные встречи на предприятиях агропромышленного, топливно-энергетического комплексов и транспортной отрасли. В результате этих мероприятий свыше 2500 ветеранов и их родственников уже нашли работу, еще более 1500 прошли обучение. Новым форматом также стали экскурсии на предприятия, где кандидаты могут ознакомиться с условиями труда до устройства.

Образовательные программы включают дистанционное обучение на платформах «Нетология» и Университет «Синергия», где ветераны и члены их семей осваивают современные профессии: оператора дронов, аналитика данных, менеджера проектов и другие. В текущем году количество запросов на обучение выросло на 56%, превысив 7600 обращений. Для людей с инвалидностью работают специализированные реабилитационные центры, предлагая переподготовку и гарантии трудоустройства.

Развивается и поддержка инициативных ветеранов: более 200 человек в 2025 году открыли свое дело благодаря социальным контрактам. 300 ветеранов и их семей стали участниками программы «Школа фермера», а выпускники уже получили гранты для запуска собственного бизнеса. С 2026 года получение социальных контрактов упростится – при открытии бизнеса не будет учитываться среднедушевой доход семьи, а рекомендации для контрактов станут выдавать филиалы фонда. Поддержка ветеранов расширяется с учетом их обратной связи.