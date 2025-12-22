  • Новость часаПесков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар возмездия за убийство генерала Сарварова потребует хладнокровия
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО
    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    СВР заявила о подготовке к бегству за границу чиновников Украины
    Макрон объявил о строительстве нового авианосца
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    8 комментариев
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    20 комментариев
    22 декабря 2025, 19:04 • Новости дня

    Фонд «Защитники Отечества» трудоустроил более 66% обратившихся ветеранов СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За прошедший год более 16,5 тыс. ветеранов спецоперации на Украине и их родственников обратились в фонд «Защитники Отечества» за поддержкой в трудоустройстве, при этом свыше 66% из них нашли работу.

    С начала работы фонд «Защитники Отечества» помог трудоустроиться более 66% из свыше 16,5 тыс. обратившихся ветеранов спецоперации и членов их семей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Наши герои хотят оставаться активными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве – одно из ключевых направлений работы фонда», – заявила отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Для поддержки ветеранов заключены соглашения с крупными работодателями – госкорпорациями «Ростех», «Роскосмос», а также с РЖД, Минэнерго России и региональными предприятиями. В каждом филиале фонда действуют представители центров занятости, которые помогают с поиском работы, профориентацией и профессиональной переподготовкой, а также поддерживают открытие собственного дела. Отмечается, что особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью, для которых запущены специальные программы трудоустройства.

    Фонд активно проводит ярмарки вакансий и мотивационные встречи на предприятиях агропромышленного, топливно-энергетического комплексов и транспортной отрасли. В результате этих мероприятий свыше 2500 ветеранов и их родственников уже нашли работу, еще более 1500 прошли обучение. Новым форматом также стали экскурсии на предприятия, где кандидаты могут ознакомиться с условиями труда до устройства.

    Образовательные программы включают дистанционное обучение на платформах «Нетология» и Университет «Синергия», где ветераны и члены их семей осваивают современные профессии: оператора дронов, аналитика данных, менеджера проектов и другие. В текущем году количество запросов на обучение выросло на 56%, превысив 7600 обращений. Для людей с инвалидностью работают специализированные реабилитационные центры, предлагая переподготовку и гарантии трудоустройства.

    Развивается и поддержка инициативных ветеранов: более 200 человек в 2025 году открыли свое дело благодаря социальным контрактам. 300 ветеранов и их семей стали участниками программы «Школа фермера», а выпускники уже получили гранты для запуска собственного бизнеса. С 2026 года получение социальных контрактов упростится – при открытии бизнеса не будет учитываться среднедушевой доход семьи, а рекомендации для контрактов станут выдавать филиалы фонда. Поддержка ветеранов расширяется с учетом их обратной связи.

    22 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    «Единая Россия» направила спецтехнику для участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали специальную технику военнослужащим в Ростовской области.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали спецтехнику участникам спецоперации на Украине в Ростовской области, сообщается на сайте «Единая Россия».

    Бойцам на Красноармейском направлении поступили квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев лично встретился с военнослужащими и ответил на их вопросы.

    «Единая Россия передала очередную партию помощи чётко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой», – отметил Якушев.

    Директор фонда Сергей Павленко подчеркнул, что поддержка бойцов продолжится и в следующем году. По его словам, обеспечение военных необходимыми средствами должно стать залогом будущей Победы, а новогодняя партия техники – «предвестником мира в каждом доме».

    Военнослужащие рассказали о значимости полученной техники. Боец с позывным «Кэп» сообщил, что второй квадроцикл был получен три дня назад и помог быстро эвакуировать раненого, сохранив ему жизнь. Военнослужащий «Мэймун» отметил критическую роль беспилотников, включая БПЛА и «Ланцеты», для разведки и поражения противника.

    Отмечается, что помощь партии включает не только поставки техники, но и организацию связи с производителями для устранения недостатков, что повышает эффективность действий бойцов. Владимир Якушев подтвердил, что поддержка продолжится столько, сколько понадобится.

    Ранее партия заключила соглашения о поддержке бойцов и их семей с фондами крупных уральских городов, а также взяла на себя выполнение поручения Президента по вовлечению ветеранов спецоперации в политическую жизнь. С начала спецоперации на Украине «Единая Россия» собрала на нужды фронта более 14,7 млрд рублей.

    До этого партия «Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» передали военнослужащим спецоперации на Украине оружие и специальные патроны для борьбы с дронами.

    Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» передала бойцам спецоперации на Украине очередную партию специальной техники.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Теракты спецслужб Украины требуют жесткого ответа

    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрывы машин и убийства российских высокопоставленных военных и политических деятелей, организованные украинскими спецслужбами, – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа со стороны российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Так он прокомментировал убийство генерала ВС России Фанила Сарварова.

    «Диверсионно-террористическая война, развязанная против России, не прекращается. Практически каждый день российские спецслужбы сообщают о задержаниях диверсантов, террористов и боевиков, завербованных Украиной», – напомнил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его оценкам, в подрыве автомобиля на юге Москвы, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, читается украинский почерк. Собеседник напомнил, в частности, об убийстве Дарьи Дугиной, а также бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова: во всех трагедиях взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.

    «Камеры, вероятно, зафиксировали закладку устройства. Следствие разберется в убийстве Сарварова и, я думаю, выйдет на украинскую агентуру», – считает Гончаров. Он подчеркнул: подрывы машин и убийства российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых блоков и политических деятелей – серьезная проблема, которая требует жесткого ответа.

    «На этом фоне ВС России могли бы задуматься о выведении в приоритет ударов в зоне СВО не только по энергетическим объектам на территории Украины, но и по тем помещениям и зданиям, которые занимают украинские спецслужбы и ГУР», – подчеркнул ветеран ФСБ.

    Напомним, в результате подрыва автомобиля на юге Москвы погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    Инцидент произошел во дворе жилого дома около семи утра, когда Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

    По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. По данному факту Главным следственным управлением СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

    Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

    Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генштаба ВС России. В 2015-2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии. На должность начальника управления оперативной подготовки ВС Сарваров был назначен в 2016 году.

    Генерал был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости». Его персональные данные были опубликованы на сайте 28 мая 2022 года, а 22 декабря 2025 года названо датой «ликвидации».

    Комментарии (31)
    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США, пишет Politico.

    Гарантии безопасности Украины в значительной степени зависят от позиции президента России Владимира Путина, сообщает Politico.

    Издание отмечает, что несмотря на активные усилия Европы, в решении вопроса о долгосрочной безопасности Украины ключевую роль продолжают играть Вашингтон и Москва.

    После дипломатического конфликта между Владимиром Зеленским и американским руководством в начале 2025 года Европа увеличила поддержку Киева, создав 34-странную «коалицию желающих» и обсудив отправку войск, но без логистической помощи Соединенных Штатов эти планы реализовать невозможно. Эксперт Эд Арнольд подчеркивает: «Как бы ни старалась Европа, гарантии США – единственный реальный путь к миру для Украины».

    По информации издания, Зеленский претендует на юридически обязывающие соглашения с США, возможно даже отказавшись от претензий на членство в НАТО ради твердых гарантий. Среди гарантий обсуждается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk с радиусом до тысячи километров, что даст возможность наносить удары по политическим и военным центрам России.

    Тем не менее даже с формальной ратификацией обязательств США, их интерпретация остается спорной – в том числе по принципу аналогии с пресловутой пятой статьей НАТО. Дональд Трамп указывает на многозначность формулировок, что может поставить под вопрос автоматизм американской поддержки.

    В финале материала подчеркивается: несмотря на значимость американских гарантий, окончательная судьба украинской безопасности, вероятнее всего, будет зависеть от того, как именно Владимир Путин воспримет новые договоренности между Киевом, Вашингтоном и европейскими странами.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для защиты страны при нарушении Россией мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, указав, что условия выхода из кризиса были обозначены еще в июне 2024 года.

    Путин отметил, что главный барьер для диалога – позиция официального Киева, который не готов к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

    Президент также заявил о необходимости легитимной власти на Украине и выразил готовность рассмотреть меры безопасности для выборов, а также дать возможность украинцам в России проголосовать.

    Кроме того, обсуждается возможность введения международного управления на Украине с участием европейцев, американцев и России.

    Комментарии (4)
    22 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования украинского конфликта вновь стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Процесс урегулирования конфликта на Украине существенно тормозится из-за вопроса территориальных уступок Донбасса, передает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    В интервью британскому порталу UnHeard он подчеркнул, что Россия настаивает на контроле над Донецком, а Украина видит в этом утрату безопасности. Вэнс отметил: «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

    По словам вице-президента США, эта территориальная уступка становится ключевым препятствием для продвижения переговорного процесса. Он добавил, что перспектива потерять Донецк воспринимается на Украине как неизбежная, но сроки этого разнятся.

    «Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс.

    Кроме того, Вэнс сообщил, что на переговорах по урегулированию обсуждается и вопрос статуса русскоязычных граждан на Украине. Он задался открытым вопросом: «Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Грабовского, Писаревки, Бояро-Лежачец, Рыжевки и Алексеевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ рядом с Терновой, Избицким и Рубежным в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, бронемашину и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Подолов, Березовки, Купянска-Узлового в Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV, итальянская бронемашина Iveco и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Краматорска, Николаевки, Кирово, Закотного, Константиновки и Миньковки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть бронемашин, включая канадский бронетранспортер Senator, американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину MaxxPro, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Гришино и Родинского в ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ поблизости от  Удачного, Вольного, Нового Донбасса, Артемовки, Торецкого, Кучерова Яра, Новоалександровки, Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    При этом потери противника составили более 450 военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Косовцево, Дорожнянки, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта.

    Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.

    Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что за этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 02:30 • Новости дня
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 05:10 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для обеспечения защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей, когда они будут достигнуты.

    «Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем публично в деталях, как именно это будет выглядеть. Но могу сказать: некоторые европейские страны дали понять, что они были бы готовы принять участие и с войсками. В настоящее время ведется работа над тем, как именно должна быть реализована эта «коалиция желающих» и как будет выглядеть развертывание, что должно происходить на суше, в море, в воздухе. Все эти элементы находятся в стадии разработки», – заявил Рютте в интервью Bild.

    Генсек НАТО в очередной раз заявил о необходимости увеличивать оборонные бюджеты и только это способно защитить Европу, только это является гарантией безопасности.

    По его словам, необходимо добиться того, чтобы Украина «никогда больше не подвергалась нападениям после прекращения огня или мирного соглашения».

    «Для этого есть три уровня. Первый – Вооруженные силы Украины, они должны быть в отличной форме. <...> Второй уровень – это «коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией, Германией и другими странами. Эта коалиция предоставит все необходимое, чтобы [президент России Владимир] Путин больше не осмеливался на это. И третий уровень – это США, в августе американский президент заявил, что хочет принять в этом участие. Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента», – сказал Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу и предложил ему ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    Директор Нацразведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия якобы хочет «захватить всю Украину».

    Комментарии (12)
    22 декабря 2025, 01:15 • Новости дня
    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине

    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз напомнил, кто заинтересован в продолжении украинского конфликта и кому не нужен мир в Европе.

    «Кто хочет продолжения этой войны? Политики, которые думают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия наживаются на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России. Народы Европы заслуживают лучшего. Европе нужен мир», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытку лидеров ЕС втянуть Европу в войну с Россией. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о готовности ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией.


    Комментарии (0)
    21 декабря 2025, 23:15 • Новости дня
    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами

    Уиткофф заявил о конструктивных переговорах украинской делегации в Майами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами на прошедших выходных высказался о конструктивных встречах украинской делегации с представителями США и Европы.

    «За последние три дня пребывания во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», – написал он в соцсети Х.

    Уиткофф заявил, что в ходе встречи с украинцами обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и разработка программы «Экономика и процветание».

    «Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности следующих шагов», – указал спецпредставитель США.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал 20 декабря, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет и оно может не появиться вовсе. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 07:04 • Новости дня
    Боец ВСУ решил сдаться после беседы с братом из армии России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военный после разговора с братом, бойцом СВО, вышел на связь с матерью и решил остаться в России, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    К Москальковой обратилась россиянка, мама двух сыновей, один из которых служит в рядах ВС РФ, а другой оказался в составе ВСУ, передает ТАСС.

    Семья раньше жила на Украине и переехала в Россию еще до начала спецоперации, однако один из сыновей остался на Украине, чтобы ухаживать за больной бабушкой.

    По словам омбудсмена, ТЦК мобилизовал этого сына в ВСУ, после чего, встретившись с братом на поле боя, он получил «нравственный урок». Москалькова передала пленному письмо от матери и доставила ей ответ от сына. «Оно скупое, я его не могу пересказывать, но смысл его: «Мама, все нормально, верь в меня», – привела цитату Москалькова.

    В аппарате омбудсмена уточнили, что события произошли в 2023 году. Старший из братьев, житель Краматорска, служил в ВСУ, а младший был военнослужащим ВС РФ. Оказавшись в соседних населенных пунктах Запорожской области, они смогли созвониться, и по совету младшего солдат ВСУ вышел на частоту «Волга» для сдачи в плен согласно существующей процедуре.

    Ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий Юрий Сорока сообщал, что украинские военные сдаются целыми взводами.

    До этого попавший в плен у Димитрова в ДНР украинский военный Александр Беляков заявлял, что солдаты ВСУ предпочитают не ходить поодиночке и сдаются группами при первой возможности.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Пленный ВСУ назвал провальными все попытки вырваться из окружения в Димитрове

    Пленный ВСУ: Из трех окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили два солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки украинских военнослужащих покинуть Димитров, окруженный российской армией, обречены на провал, из трех бригад ВСУ выжить удалось только двоим, которые сдались в плен, сообщил пленный украинский военнослужащий Виталий Набережный.

    Попытки украинских военнослужащих покинуть Димитров, окруженный российской армией, обречены на неудачу, заявил пленный солдат Виталий Набережный, передает РИА «Новости».

    По его словам, каждая попытка прорыва заканчивается гибелью бойцов, и единственный шанс остаться в живых – сдаться.

    Он отметил, что был мобилизован против своей воли и им обещали простую службу. Вместе с другими он оказался в окруженном Димитрове, где украинским солдатам приказали только патрулировать улицы в поисках российских военных.

    Набережный сообщил, что с ним в плен сдался еще один солдат из его бригады, и из трех полностью окруженных бригад выжили только двое.

    «Если жить хочешь – надо сдаваться, ребят», – обратился он к украинским военным.

    Пленный рассказал, что пытался привлечь внимание российских военных стрельбой по деревьям, чтобы затем сдаться без сопротивления.

    По словам Набережного, украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении, испытывали серьёзные проблемы с обеспечением. Медикаменты были на исходе – остались только обезболивающие и парацетамол, а еду сбрасывали редко: одна банка тушёнки на двоих на несколько дней. Многие раненые не получали нужной помощи и питания, передает ТАСС.

    Он также добавил, что был мобилизован насильно, и при отправке в войска ему обещали только «посмотреть окопы», однако по факту подразделение отправили на линию соприкосновения. Перемещались по городу в поисках мест, где могут быть российские военные, и в какой-то момент спрятались в подвале мирного жителя, а затем были переведены в многоквартирные дома.

    Ранее президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» заявил, что город Димитров полностью окружен, и половина города уже находится под контролем российских войск.

    По словам Путина, украинские военные не получили приказа сложить оружие и пытаются выходить из окружения в Димитрове малыми группами.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 06:47 • Новости дня
    Марочко назвал число погибших у ЛНР солдат и наемников ВСУ за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедшую неделю украинские формирования на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли почти 4,3 тыс. человек убитыми и ранеными, а также более 300 боевых машин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за истекшую неделю на рубежах ЛНР составили порядка 4 250 украинских боевиков и наемников – на 155 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», – сообщил он ТАСС по итогам анализа данных Минобороны России.

    Марочко отметил, что наибольший ущерб в живой силе противник понес в зоне ответственности группировки войск «Запад», которая действует на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, на оккупированном Киевом участке в ЛНР.

    Среди потерь в технике эксперт отметил уничтоженные российскими бойцами три танка, боевую машину системы «Град», пусковую установку Heron, 32 единицы артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 66 складов боеприпасов, топлива и имущества. Кроме того, было ликвидировано более 300 различных боевых машин ВСУ, подытожил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре военный эксперт сообщал, что при желании командования освободить ЛНР полностью, это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств». Марочко также сообщал, что полная очистка ЛНР от мин может занять до 50 лет. По сведениям военного эксперта, ВСУ в декабре ушли в оборону на подконтрольных территориях ЛНР.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 08:51 • Новости дня
    В Одессе сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из районов Одессы зафиксированы временные отключения электроснабжения в связи с повреждением объекта критической инфраструктуры.

    Объект критической инфраструктуры был поврежден в Одессе, в результате чего часть одного из районов осталась без света, передает ТАСС. Об этом сообщил Сергей Лысак, глава городской военной администрации.

    Издание «Зеркало недели» информировало, что отключения света в Одесской области начались после звуков взрывов. Власти города призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил недовольство работой украинской противовоздушной обороны в Одессе после ударов российской армии по энергообъектам и инфраструктуре.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.


    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 14:51 • Новости дня
    Экс-корреспондент «Ленты.ру» Чигасов погиб в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший корреспондент издания «Лента.ру» Николай Чигасов погиб на Украине во время спецоперации.

    «В Донецкой народной республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском», – говорится в материале «Ленты.ру».

    Чигасов проработал в международной редакции издания с 2021 по 2022 год, а после начала спецоперации сфокусировался на материалах о проблемах беженцев и затем вступил в ряды добровольцев. По информации редакции, он участвовал в боях под Кременной на Лиманском направлении и освобождал село Спорное.

    В сентябре 2024 года, выполняя боевое задание, Чигасов получил тяжелое осколочное ранение ноги из-за атаки FPV-дрона. Несмотря на травму и угрозу повторных атак, ему удалось самостоятельно дойти до расположения своей части. За проявленное мужество корреспондент был награжден медалью «За спасение погибающих» и получил офицерское звание лейтенанта.

    Коллеги и близкие характеризуют Чигасова как человека, отличавшегося смелостью, упорством, решительностью и идеализмом. В «Ленте.ру» отметили, что он был готов до конца стоять за Россию, своих друзей и близких. Редакция выразила соболезнования родным корреспондента.

    В октябре военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области.

    В марте в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Стало известно о гибели двух американских наемников на Украине

    Newsweek: На Украине ликвидировали двух американских наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Два американских бойца международного легиона, принимавших участие в боевых действиях на Украине, погибли в начале декабря, одному из них было 29 лет, следует из публикации издания Newsweek.

    Два американских наемника были ликвидированы на Украине, передает РИА «Новости». Речь идет о Тайе Уингейте Джонсе и Брайане Закерле – оба добровольно вступили в так называемый международный легион и погибли в начале декабря, отмечает издание.

    Издание уточняет, что дядя Брайана Закерла, Майкл Закерл, 5 декабря написал в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), что его 29-летний племянник погиб, «оставив вдову и двоих детей». Этот пост подтверждает сообщенную информацию, вдова и дети Брайана в момент публикации находились в Киеве. Смерть второго американца, Тайа Уингейта Джонса, журналу подтвердил его родственница – сестра Эмбер Джонс, подробности ее комментария не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили чернокожего наемника в Донецкой народной республике. В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня. От военных ВСУ начали требовать знание английского языка.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Вильчу в Харьковской области
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения
    Кремль отреагировал на отказ Алиева приехать в Петербург на саммит СНГ
    В Тбилиси оскорбились игнорированием ЕС коррупции на Украине и в Молдавии
    Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости
    Умер британский певец Крис Ри

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Массовые увольнения дипломатов говорят о смене американской внешней политики

    США приступают к масштабным сокращениям и своих дипломатических учреждений, и самих дипломатов, в том числе послов. Каких именно государств происходящее коснется в первую очередь – и как это связано и с личными взглядами руководителей в Вашингтоне, и в целом со сменой американской внешней политики? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации