Осужденного дважды на пожизненный срок офицера ВСУ обвинили в ударах по Белгороду

Карпуша, по данным следствия, отдавал приказы об обстрелах города Белгорода и Белгородской области с использованием РСЗО HIMARS 2 и 9 января 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В результате атак получили ранения мирные жители, а также была прекращена подача электроэнергии для 600 тыс. абонентов.

В СК уточнили, что действия Карпуши совершались в интересах политического руководства Украины. Следствие продолжает устанавливать других соучастников, среди которых могут быть высшие военные должностные лица Минобороны Украины.

Напомним, Карпуш также ответственен за теракт на пляже в Севастополе с четырьмя погибшими и 113 ранеными, его ранее приговорили к пожизненному заключению заочно.

До этого Карпуша уже получал пожизненный срок за теракт в Курской области. В ноябре 2024 года по его приказу нанесли комбинированный ракетный удар 11 ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow, что привело к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.