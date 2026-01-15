Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.3 комментария
Осужденного дважды на пожизненный срок офицера ВСУ обвинили в ударах по Белгороду
Командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу заочно обвинили в причастности к обстрелам Белгорода и области, в результате которых пострадали мирные жители, у него уже есть два заочных пожизненных срока, сообщил Следственный комитет России.
Карпуша, по данным следствия, отдавал приказы об обстрелах города Белгорода и Белгородской области с использованием РСЗО HIMARS 2 и 9 января 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В результате атак получили ранения мирные жители, а также была прекращена подача электроэнергии для 600 тыс. абонентов.
В СК уточнили, что действия Карпуши совершались в интересах политического руководства Украины. Следствие продолжает устанавливать других соучастников, среди которых могут быть высшие военные должностные лица Минобороны Украины.
Напомним, Карпуш также ответственен за теракт на пляже в Севастополе с четырьмя погибшими и 113 ранеными, его ранее приговорили к пожизненному заключению заочно.
До этого Карпуша уже получал пожизненный срок за теракт в Курской области. В ноябре 2024 года по его приказу нанесли комбинированный ракетный удар 11 ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow, что привело к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.