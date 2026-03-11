Politico: ЕС намерен выделить кредит Украине в обход вето Венгрии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, речь идет о механизме двусторонних кредитов, которые стране предоставят государства Балтии и Северной Европы. Такой формат не требует единогласного одобрения всех членов Евросоюза, передает ТАСС.

На первом этапе предполагается выделение почти 30 млрд евро, что, по мнению дипломатов, поможет Украине поддерживать экономическую стабильность в первой половине 2026 года. В дальнейшем сумма может быть увеличена за счет участия других стран союза, если Венгрия продолжит блокировать общий кредит ЕС в размере 90 млрд евро.

Глава Минфина Нидерландов Илко Хайнен заявил, что Нидерланды будут предоставлять Украине отдельные ежегодные кредиты в размере 3,5 млрд евро до 2029 года. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркивал, что Евросоюз «так или иначе выдаст обещанный Украине кредит», даже если для этого потребуется обойти вето отдельных государств.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщило, что Венгрия будет продолжать блокировать принятие новых санкций против России до тех пор, пока Еврокомиссия не одобрит заявку страны на оборонный кредит в размере 16 млрд евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.