Рада провалила работу из-за прогулов депутатов

В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

Tекст: Олег Исайченко

«Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

«В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.