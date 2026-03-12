  • Новость часаИран запросил у России гуманитарную помощь
    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса
    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    Долина заявила о новом взгляде на жизнь
    Вынесен приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 марта 2026, 15:54 • Новости дня

    Рада провалила работу из-за прогулов депутатов

    В Раде пожаловались на прогулы депутатов партии «Слуга народа»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Верховной рады смогли одобрить только один закон и несколько ратификаций за два часа заседания на фоне низкой явки.

    Верховная рада Украины фактически провалила работу из-за отсутствия необходимого числа голосов. По словам бывшего спикера Дмитрия Разумкова, за два часа заседания депутаты смогли поддержать лишь один закон и несколько ратификаций, передает ТАСС.

    Разумков заявил: «Верховная рада идет на рекорды. Сегодня потенциала хватило на менее чем два часа работы. За это время смогли собрать голоса на один закон и несколько ратификаций – и все». Он отметил, что монобольшинство от партии «Слуга народа» сейчас способно собрать максимум 160-170 голосов, при необходимых 226 для принятия законопроектов.

    Депутат добавил, что парламенту приходится обращаться за поддержкой к другим группам, чтобы провести нужные властям документы. Даже для ратификации технических документов, которые лишь предполагают поддержать или отклонить, не хватает голосов. Анна Скороход, депутат Верховной рады, подчеркнула, что на заседании обсуждались не самые актуальные вопросы, в частности вопросы, связанные с озоновым слоем. Она добавила, что с такой работой депутатов не зря считают «тунеядцами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутаты Рады массово заразились кишечной инфекцией, из-за чего парламент не смог рассмотреть ни одного вопроса. До этого в Раде фиксировали рекордно низкую явку из-за обысков в здании парламента.

    12 марта 2026, 01:57 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    12 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину

    Фонд Александра Галицкого передал оборонным компаниям Украины свыше 50 млн долларов

    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Венчурный фонд Александра Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре России.

    Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В иске указывается, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным Генпрокуратуры, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Кроме того, в иске говорится, что дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств на закупку вооружения, техники и провизии для нужд вооруженных сил Украины.

    Также утверждается, что Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине одним из ключевых направлений деятельности инвестиционного холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    12 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования, это может стоить ему прекращения поддержки, пишут американские СМИ.

    Разочарование Зеленского в помощи перерастает в открытое недовольство, пишет Politico.

    Бывший советник Зеленского на условиях анонимности отметил, что такое поведение становится контрпродуктивным для дипломатических отношений.

    «Это разочарование является движущей силой более жесткой риторики. Это цикл, который становится саморазрушительным», – заявил собеседник издания.

    Особое раздражение украинского руководства вызывает позиция венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего кредит ЕС на 90 млрд евро. Брюссель даже сделал замечание Киеву за завуалированные угрозы в адрес венгерского премьера, которые могут сыграть на руку Будапешту.

    Зеленский также стал менее сдержан в высказываниях о президенте США Дональде Трампе, называя его подход к урегулированию конфликта несправедливым. В Киеве считают, что Вашингтон должен оказывать большее давление на Москву, а не требовать уступок от Украины.

    Напомним, Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж в отношении Будапешта. Ранее украинский лидер публично оскорбил главу венгерского правительства во время выступления в Мюнхене. Немецкий политолог Александр Рар объяснял эту агрессию Зеленского злостью на Дональда Трампа.

    11 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    11 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Орбан заявил об угрозах семье со стороны украинцев
    Орбан заявил об угрозах семье со стороны украинцев
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил дочерям и попросил их не бояться.

    Виктор Орбан заявил, что его семье угрожают украинцы. В своем сообщении в соцсетях Орбан написал: «Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все хорошо, но всему есть предел!», передает РИА «Новости».

    Позже премьер-министр Венгрии опубликовал видеозапись, на которой звонит дочерям после угроз экс-генерала СБУ. Он попросил их беречь себя, не бояться угроз и объяснить ситуацию внукам постарше, которые уже могут понять происходящее.

    Орбан подчеркнул, что в такие моменты семья становится сплоченнее. Он отметил: «Я просил всех относиться к этому серьезно, но не бояться. Думаю, они и не боялись. Хотя это непривычно в нашей жизни, но мы найдем, как к этому адаптироваться. Моя жена, я уверен, сыграет в этом ключевую роль».

    У Виктора Орбана четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки.

    Ранее бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес Виктора Орбана и его семьи.

    Владимир Зеленский ранее пообещал передать телефонный номер Орбана ВСУ и предложил военным связаться с ним напрямую.

    Депутат Чепа предупредил о реальной угрозе покушения на Орбана со стороны Киева после блокировки Венгрией кредита ЕС Украине.

    11 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Выросло число погибших после ракетной атаки ВСУ на Брянск

    В Брянске увеличилось число погибших после ракетной атаки ВСУ

    Выросло число погибших после ракетной атаки ВСУ на Брянск
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти сообщили об увеличении числа жертв ракетного удара на Брянск, среди которых подтверждены семь погибших и сорок два раненых.

    Число погибших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Брянск 10 марта увеличилось до семи человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    По его словам, на текущий момент подтверждена гибель семи человек, а число пострадавших составляет 42 человека. Власти оказывают необходимую помощь семьям погибших и раненым, добавил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска. Девятерых тяжелораненых после ракетной атаки ВСУ по Брянску отправили на лечение в Москву. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура по погибшим.

    11 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    Сийярто назвал атаку на «Турецкий поток» покушением на Венгрию
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки атаки на газопровод «Турецкий поток», который обеспечивает Венгрии стабильное газоснабжение, воспринимаются Будапештом как серьезное посягательство на национальный суверенитет, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Попытки атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» представляют собой нападение на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» сейчас является гарантией газоснабжения Венгрии.

    По его словам, если «Турецкий поток» не будет работать, то Венгрия не получит безопасно природный газ ни географически, ни физически.

    «Украинская нефтяная блокада и атака на «Турецкий поток» – это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии», – заявил Сийярто.

    Глава МИД Венгрии также отметил, что попытки Украины блокировать поставки энергоресурсов могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны. По мнению министра, подобные действия недопустимы, поскольку существенно затрагивают интересы Венгрии и ее граждан.

    «Газпром» сообщил об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» на Кубани.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность.

    12 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    Украина атаковала десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани

    Минобороны: Киев атаковал станцию «Русская» на Кубани для срыва поставок газа в ЕС

    Украина атаковала десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 12 марта российские силы ПВО и РЭБ нейтрализовали попытку атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую газопровод «Турецкий поток», сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что украинские беспилотники атаковали компрессорную станцию «Русская» в поселке Гай-Кодзор Краснодарского края, которая снабжает газом по «Турецкому потоку». По информации Минобороны России, атака была направлена на прекращение поставок газа европейским потребителям.

    С 3.55 до 06.45 мск российские подразделения ПВО и РЭБ уничтожили десять украинских дронов самолетного типа. В ведомстве подчеркнули: «Ущерба обороняемому объекту не допущено».

    В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявлял о попытках противников подорвать работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Он отметил, что такие действия направлены на разрушение мирного процесса по Украине.

    Газопроводы обеспечивают поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» ориентирована на снабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.

    Компания «Газпром» подтвердила атаку беспилотника ВСУ на объекты «Турецкого потока» в Краснодарском крае.

    До этого Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    12 марта 2026, 09:30 • Новости дня
    Украина в ноте к Венгрии отвергла даты визита инспекторов на «Дружбу»

    Киев в ноте к Венгрии назвал даты визита инспекторов на «Дружбу» «неприемлемыми»

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины 10 марта направлял ноту в посольство Венгрии, в которой сообщил, что предложенные Будапештом даты визита делегации для инспекции приостановленного нефтепровода «Дружба» являются «неприемлемыми».

    Украинская сторона предложила венгерским коллегам согласовать новые сроки визита через дипломатические каналы и подчеркнула, что делегацию должен возглавлять заместитель министра энергетики Габор Цепек, передает РИА «Новости».

    В ответ на приезд венгерской комиссии официальный представитель МИД Украины заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы. Документ с позицией украинской стороны опубликовало издание Hromadske.

    Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач ранее сообщил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода «Дружба», однако пока остается неясным, будут ли венгерских представителей допущены на Украину для проведения инспекции.

    Ранее Владимир Зеленский назвал «какими-то людьми» делегацию Венгрии для инспекции «Дружбы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба». Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    12 марта 2026, 05:24 • Новости дня
    Зеленский счел оправданными угрозы в адрес Орбана
    Зеленский счел оправданными угрозы в адрес Орбана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не принесло бы пользы при контактах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, пишет Politico.

    По данным Politico, Зеленский, отвечая на вопрос, не зашел ли он «слишком далеко», заявил, что «не верит» в пользу «дипломатического молчания», если речь идет об Орбане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать ВСУ номер телефона Орбана после блокировки Венгрией очередного кредита от Евросоюза для Украины. Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес Орбана. Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил своим дочерям и попросил их не бояться.

    12 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    11 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    11 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке

    Языковой омбудсмен Украины призвала тарологов и астрологов перейти на украинский

    Тарологов и астрологов Украины призвали отказаться от предсказаний на русском языке
    @ Elsa Hewekerl/IMAGO/Panama Pictures/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская обратилась к тарологам и астрологам с призывом вести свою профессиональную деятельность исключительно на украинском языке.

    Это касается всех специалистов, зарегистрированных как физические лица-предприниматели и оказывающих услуги или продающих товары через социальные сети, уточнила Ивановская, пишет издание «Страна».

    «Блогеры, психологи, тренеры, маркетологи, стилисты, тарологи, астрологи, мастера бьюти-сферы, фотографы, дизайнеры, зарегистрированные как ФЛП, которые через свои социальные сети продают определенный товар или услугу, должны делать это на государственном языке», – заявила омбудсмен.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова сравнила попытки Киева и идеологов европейских структур «отменить» или запретить русский язык с абсурдным требованием к Солнцу не светить.

    В начале марта на Украине предложили втрое увеличить штрафы за русский язык.

