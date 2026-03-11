Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.12 комментариев
ЕК сообщила о возможном финансировании ремонта трубопровода «Дружба»
ЕК: ЕС может финансировать ремонт «Дружбы»
Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта трубопровода «Дружба», однако окончательное решение пока не принято, сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
«Еврокомиссия готова содействовать в поиске решений по восстановлению поставок по «Дружбе», вплоть до финансирования, но пока конкретных решений нет», – сообщила Итконен в ходе брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».
Ранее ЕК сообщила о планах ЕС поддержать восстановление поставок нефти по «Дружбе».
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о готовности трубопровода «Дружба» к запуску.
Премьер Словакии Роберт Фицо заподозрил Киев в планах уничтожить «Дружбу».