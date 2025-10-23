ЕС включил новых фигурантов в свежий пакет санкций против России

В санкционный список ЕС включили 21 человека и 41 организацию из России

Tекст: Елизавета Шишкова

Совет ЕС утвердил расширение санкционного списка против России, передает ТАСС.

Как указано в официальном журнале Евросоюза, в девятнадцатый пакет ограничений вошли 21 физическое лицо и 41 организация. Среди фигурантов – помощник зампреда Совета безопасности России Олег Осипов, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов, а также начальник штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

В документе подчеркивается, что Осипов, по мнению ЕС, занимается распространением дезинформации и поддерживает действия, которые «подрывают территориальную целостность Украины».

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков также оказался под санкциями. В Евросоюзе заявляют, что Дюков поддерживает политику, «угрожающую суверенитету Украины», а деятельность фонда описывается как способствующая пропагандистским нарративам.

В санкционный список вошли уполномоченные по правам ребенка из Ставрополья, Орловской и Новосибирской областей. Брюссель считает, что они были причастны к «незаконной перевозке украинских детей в Россию» и организации отдыха для детей из зон боевых действий.

Меры также коснулись министра молодежной политики ЛНР Михаила Голубовича, директора департамента образования Севастополя Максима Кривоноса, главы крымского отделения «Движения Первых» Екатерины Арламенковой и начальника штаба «Юнармии» в ЛНР Оксаны Луганцевой.

По итогам обновления в санкционных списках ЕС по России теперь находятся 1980 человек и 683 организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году.

ЕС одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам ЕС.

В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил предоставление туристических услуг на территории России и ограничил сотрудничество с компаниями в особых экономических зонах.

Новый санкционный пакет предусматривает ужесточение ограничений против энергетики и запрет импорта российского сжиженного газа с 2027 года.