ЕК объявила о запуске торговой сделки с Латинской Америкой

Tекст: Валерия Городецкая

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что после одобрения сделки Уругваем и Аргентиной Еврокомиссия приступает к рассмотрению ее временного ввода в действие, передает РИА «Новости».

«После одобрения Уругваем и Аргентиной этого соглашения, Еврокомиссия теперь приступает к рассмотрению его временного ввода в действие», – заявила глава ЕК. Она добавила, что соглашение может быть полностью реализовано только после одобрения Европарламентом.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕК продолжит вести переговоры с институтами ЕС и странами-участниками для обеспечения беспрепятственной реализации сделки, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри объединения.

В январе лидеры Еврокомиссии и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, вызвавшее недовольство европейских фермеров из-за опасений за собственный рынок.

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.