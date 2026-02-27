Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.3 комментария
ЕК объявила о запуске торговой сделки с Латинской Америкой
Еврокомиссия ввела в действие торговое соглашение с латиноамериканскими странами МЕРКОСУР, несмотря на несогласие ряда стран Евросоюза, протесты фермеров и отсутствие одобрения Европарламента.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что после одобрения сделки Уругваем и Аргентиной Еврокомиссия приступает к рассмотрению ее временного ввода в действие, передает РИА «Новости».
«После одобрения Уругваем и Аргентиной этого соглашения, Еврокомиссия теперь приступает к рассмотрению его временного ввода в действие», – заявила глава ЕК. Она добавила, что соглашение может быть полностью реализовано только после одобрения Европарламентом.
Фон дер Ляйен отметила, что ЕК продолжит вести переговоры с институтами ЕС и странами-участниками для обеспечения беспрепятственной реализации сделки, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри объединения.
В январе лидеры Еврокомиссии и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, вызвавшее недовольство европейских фермеров из-за опасений за собственный рынок.
Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.