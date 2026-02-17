Россиянка пронесла табличку Украины на Олимпиаде в Италии

Россиянка Кучерова пронесла табличку Украины на открытии Олимпиады

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россиянка Анастасия Кучерова пронесла табличку сборной Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Телеграм-канал «Осторожно, новости». Кучерова живет в Милане уже 14 лет, родом она из Владикавказа, а училась в Москве.

По словам Кучеровой, она считает большой честью возможность быть рядом с украинскими спортсменами. «Вчера, перед тем как сделать первый шаг к Звездным воротам, я повернулась и сказала этой прекрасной команде: „Сейчас вы увидите, что весь стадион будет аплодировать вам“», – написала Анастасия в социальных сетях.

Издание Associated Press сообщает, что распределение волонтеров происходило случайным образом, однако хореограф всё же уточнила у участников их пожелания. Тогда Кучерова выбрала табличку Украины.

В социальных сетях Кучерова уже с 2014 года публиковала посты в поддержку Украины, а также активно выражала поддержку Алексею Навальному*, признанному иностранным агентом, террористом и экстремистом в России.

Напомним, накануне украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских спортсменов.

Ранее украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026 и лишили аккредитации из-за нарушения Олимпийской хартии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК обратился к спортсменам с Украины с просьбой не проводить акции протеста против российских участников на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.