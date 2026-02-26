Вэнс порекомендовал пить пиво перед речью демократов в конгрессе

Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки

Американист Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки

«Выступление главы Белого дома Дональда Трампа в Конгресса можно назвать историческим разве что из-за почти двухчасовой продолжительности, но вряд ли – содержательно. Спич отразил то, насколько хорошо идут дела в администрации президента, но не в США», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

«В отчетах об экономическом положении дел в стране, по общественному треку и даже в вопросах внешней политики Трамп продемонстрировал параллельную реальность. Например, он говорил о снижении цен на бытовые товары и продукты, а также анонсировал дальнейший рост благосостояния американцев. Все это не соответствует действительности», – продолжил он.

«Также стоит отметить, что команда Трампа решила уделить приоритетное внимание внутренней политике, потому что это болевая точка для большинства американцев. Они не будут слушать про урегулированные конфликты, если их социальное положение ухудшается. Например, Россию Трамп упомянул всего один раз – в контексте украинского кризиса. И это как раз точно соответствует запросам электората», – пояснил аналитик.

«Другое дело, что этим запросам не соответствуют сами ответы американского президента. Его спичрайтеры на всякий случай отдали предпочтение терминам «весомый рост», «солидное повышение», нежели точным цифрам. Видимо, это было необходимо для снижения возможностей опровержения и критики со стороны тех, кто будет разбирать речь в дальнейшем», – заметил спикер.

«Оскорбления со стороны главы Белого дома в адрес демократов, которых он называл сумасшедшими, тоже не вызывают симпатии в стане республиканцев. Это показало лишь то, что Трамп отринул все приличия на внутриполитическом контуре», – считает эксперт.

«Незадолго до выступления Трампа Верховный суд постановил, что его международные тарифы нарушают федеральное законодательство. Это тоже весьма ухудшило восприятие общественностью речи главы Белого дома. Негативную медийную картинку происходящего транслирует даже часть некогда условно протрамповских СМИ», – продолжил политолог.

«Что касается роста военного бюджета, то это довольно стандартная практика. Она не поможет Трампу привлечь дополнительные симпатии на свою сторону. К тому же, в Конгрессе сидят не дураки, и они прекрасно помнят, что Пентагон ни разу полностью не прошел аудит успешно. Аудиторская группа, например, хвалила корпус морской пехоты за ясную отчетность, тогда как некоторые другие подразделения этим похвастаться не могли», – заметил спикер.

«В общем, Трамп никого не убедил в наступлении «Золотого века» Америки – ни широкую общественность, ни даже приверженцев концепции «Make America Great Again» (MAGA). Все это может привести к тому, что в рамках агитаций перед выборами в Палату представителей даже протрамповские республиканцы в своих регионах будут открещиваться от его инициатив», – спрогнозировал собеседник.

«В Конгрессе же, скорее всего, наберется достаточное число республиканцев в обеих палатах для простого большинства, выступающего против тарифов Трампа за исключением некоторых секторальных треков», – резюмировал эксперт.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса – Сената и Палаты представителей – с докладом о положении дел в стране. «Когда я в последний раз выступал в этом зале 12 месяцев назад, я унаследовал страну, находящуюся в кризисе, с застойной экономикой, рекордной инфляцией, открытыми границами, ужасающим набором в армию и полицию, разгулом преступности внутри страны, войнами и хаосом по всему миру», – заявил он.

Сейчас же, по его словам, «границы США в безопасности, дух возродился, инфляция резко падает, доходы быстро растут, экономика процветает, как никогда прежде», сообщает CNN. Трамп напомнил, что в прошлом году призвал Конгресс запустить процесс «крупнейшего в американской истории снижения налогов». «Наше республиканское большинство блестяще справилось с этой задачей», – подчеркнул спикер.

Одной из главных причин «ошеломляющего экономического подъема» он назвал пошлины. «Я использовал этот инструмент, чтобы заключить выгодные сделки для нашего государства, как в экономическом плане, так и в сфере национальной безопасности. Страны, которые десятилетиями нас обманывали, теперь платят нам сотни миллиардов долларов», – сказал глава государства.

Помимо этого, Трамп заметил, «многие американцы обеспокоены тем, что спрос на энергию со стороны центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, может несправедливо повысить их счета за электричество».

«Я рад объявить о заключении нового соглашения о защите потребителей электроэнергии. Теперь крупные технологические компании будут обязаны сами обеспечивать свои потребности в электричестве. Они могут строить собственные электростанции на площадках своих предприятий», – сообщил он.

Коснулся президент и такой актуальной темы, как общественная безопасность. «Я задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления правопорядка в самых опасных городах, включая Вашингтон, Мемфис, а также штаты Теннесси, Новый Орлеан и Луизиана. В столице преступность практически исчезла. Ее показатели находятся на самом низком уровне за всю историю наблюдений, а количество убийств в городе в январе снизилось почти на 100% по сравнению с прошлым годом», – сообщил он.

Затем он перешел к глобальной безопасности. «Наша страна никогда не была сильнее. За первые 10 месяцев я закончил восемь войн, включая камбоджийско-тайские пограничные столкновения. Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Конго и Руанда и, конечно же, Газа. Это болевые точки мира. А между Пакистаном и Индией был бы ядерный конфликт», – заверил Трамп.

«Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, кровопролитию и резне между Россией и Украиной, где каждый месяц погибает 25 тыс. солдат. Этого конфликта никогда не случилось, если бы я был президентом», – добавил он.

«У нас самая мощная армия на земле. Но, надеюсь, нам редко придется использовать эту великую мощь. Это называется «мир через силу», – подчеркнул президент США, напомнив о повышении бюджета Пентагона на 2026 год до триллиона долларов.

По словам Трампа, еще одним признаком растущего американского величия стала победа сборной страны по хоккею на зимних Олимпийских играх в Италии. Он пообещал вручить голкиперу команды Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы – одну из высших наград США для гражданских лиц.

В своей речи он также критиковал демократов и судей за противодействие введению пошлин, проведению реформ миграционной политики и в попустительстве предполагаемому мошенничеству с программами социальной защиты.

«От залитых солнцем берегов Флориды до бескрайних полей Дакоты. И от исторических улиц Филадельфии до нашей столицы, Вашингтона, наступил «Золотой век» Америки. Революция, начавшаяся в 1776 году, не закончилась; она продолжается, потому что пламя свободы и независимости все еще горит в сердце каждого американского патриота», – завершил речь Трамп.

