Мать ребенка Маска подала в суд на xAI из-за непристойного контента

NBC News: Мать ребёнка Маска подала иск против xAI из-за непристойного контента

Tекст: Мария Иванова

Мать одного из детей Илона Маска, Эшли Сент-Клэр, подала иск против компании xAI из-за распространения нейросетью Grok интимных изображений с её участием, сообщает ТАСС со ссылкой на NBC News.

По словам Сент-Клэр, искусственный интеллект создал и распространил изменённые изображения её в бикини без согласия, а просьбы прекратить генерацию такого контента оказались безрезультатными.

В судебных документах отмечается, что после обращения к разработчикам аккаунт Сент-Клэр в соцсети Х был лишён верификации, премиум-статуса и доступа к монетизации. Блогер подчёркивает, что подобные действия нанесли ей репутационный и материальный ущерб.

Ранее xAI ограничила возможность редактирования фото реальных людей через Grok в ответ на критику и скандал с дипфейками. Представители компании пообещали полностью блокировать генерацию интимных изображений там, где это требует местное законодательство, и заявили об удалении подобных материалов с платформы.

Между тем, власти Малайзии и Индонезии уже заблокировали работу Grok из-за неоднократного создания запрещённых изображений, в том числе с несовершеннолетними.

Еврокомиссар Хенна Вирккунен также призвала Илона Маска усовершенствовать алгоритмы бота, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.



