Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений в России

Tекст: Ольга Иванова

Количество преступлений экстремистской направленности в России увеличилось за последний год, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

Путин заявил: «За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о значительном увеличении случаев организации незаконной миграции в России. Президент Владимир Путин отметил необходимость усилить борьбу с преступностью в виртуальном пространстве.