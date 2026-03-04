Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.6 комментариев
Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений в России
В стране за минувший год зафиксировано увеличение числа преступлений экстремистского характера, отметил президент России Владимир Путин на заседании МВД.
Путин заявил: «За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о значительном увеличении случаев организации незаконной миграции в России. Президент Владимир Путин отметил необходимость усилить борьбу с преступностью в виртуальном пространстве.