Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Путин призвал МВД уделить больше внимания киберпреступлениям
Правоохранителям необходимо больше внимания уделять борьбе с преступностью в виртуальном пространстве, заявил президент Владимир Путин на коллегии МВД.
«Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями, в прошлом году их общее количество сократилось, в том числе в отношении наиболее уязвимой социальной группы – наших граждан старшего возраста, пенсионеров», – указал глава государства, передает РИА «Новости».
Банк России ранее выразил готовность пересмотреть перечень признаков мошенничества в финансовых операциях. Количество киберпреступлений в России по итогам 2024 года достигло максимального значения с 2020 года.