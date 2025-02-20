ЦБ решил расширить перечень признаков мошеннических операций

Tекст: Дарья Григоренко

Уваров в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» сообщил о готовности Центрального банка провести работу по расширению перечня признаков мошеннических операций. Он отметил, что существующие критерии позволяют финансовым организациям эффективно бороться с мошенничеством. Однако, если изменятся объективные реалии, Банк России готов предложить новые критерии, передает ТАСС.

По его словам, изменения в признаковой базе уже способствовали улучшению выявления мошеннических операций. Он добавил, что финансовые организации должны четко понимать, какими критериями пользоваться для предотвращения фрода. «Самое главное, чтобы финансовые организации четко понимали критерии, которыми можно пользоваться», – сказал он.

По мнению Уварова, возможное расширение списка признаков мошенничества будет направлено на адаптацию к меняющимся условиям. «Если этого потребует объективные реалии, конечно, мы это сделаем. То есть, для нас это не проблема», – заявил он на форуме.

В среду глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что с октября 2025 года банки России будут обязаны внедрить в свои приложения специальную кнопку для жалоб на мошенников.

Ранее опрос Банка России показал, что 34% граждан в 2024 году столкнулись с различными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли свои деньги.