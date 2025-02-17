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    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    4 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    26 комментариев
    17 февраля 2025, 18:59 • Новости дня

    ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников

    ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России представил портрет жертвы кибермошенников в 2024 году, сформированный по итогам своего соцопроса. Согласно этим данным, 34% принявших участие в голосовании, сталкивались с разными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли деньги, чаще всего попадая на уловки через телефонное мошенничество.

    Опрос Банка России показал, что 34% граждан в 2024 году столкнулись с различными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли свои деньги, сообщается на сайте ЦБ.

    На основе этих данных регулятор составил портрет жертвы, который не изменился по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на уловки злоумышленников попадают женщины в возрасте от 25 до 44 лет, живущие в городе проживанием, со средним доходом и образованием.

    Основные виды мошенничества включают телефонное и СМС-мошенничество, а также обман через мессенджеры и доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Потери у большинства пострадавших респондентов не превышали 20 тыс. рублей. Тем не менее отмечается рост доли крупных переводов в диапазоне от 100 до 500 тыс. рублей.

    Исследование также выявило, что более 70% людей лишились собственных сбережений, а 15% – кредитных средств. 42,8% пострадавших обращались за помощью в свой банк, а 30% – в полицию.

    Ранее мошенники в Петербурге убедили 86-летнего пенсионера передать им 12 млн рублей, пообещав защитить его сбережения от мошеннических действий.

    16 февраля 2025, 16:58 • Новости дня
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    Песков: Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита «нормандской четверки» в Париже президент России Владимир Путин заметил несерьезное поведение Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков рассказал, что Путин видел видеокадры с саммита «нормандской четверки» в Париже, на которых Владимир Зеленский ухмыляется и кривляется во время выступления российского лидера. Представитель Кремля отметил, что во время самих переговоров в Париже Путин не мог видеть лицо Зеленского, так как они сидели за одним столом. Однако позже российский лидер ознакомился с кадрами, где Зеленский, по словам Пескова, «вел себя несерьезно в некоторых вопросах», передает РИА «Новости».

    Свои комментарии Песков дал в ответ на вопрос тележурналиста Павла Зарубина о реакции Владимира Путина на поведение Зеленского. Песков подчеркнул, что на переговорах в Париже Зеленский также демонстрировал несерьезное поведение, что не осталось незамеченным для российской стороны.

    Ранее Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

    В субботу Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский также выразил недовольство тем, что президент США позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. В свою очередь американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России.

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    14 февраля 2025, 19:35 • Новости дня
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южнокорейские деловые круги обсуждают возможность возвращения на российский рынок в случае отмены антироссийских санкций после телефонного разговора президентов России и США, пишут южнокорейские СМИ. В частности, вернуть свои производственные мощности в Петербурге может Hyundai.

    Как сообщает агентство News1, Hyundai рассматривает обратный выкуп своего завода в Петербурге, который был продан в 2023 году с правом выкупа в течение двух лет, передает ТАСС. Однако, по его данным, компания может столкнуться с трудностями, такими как необходимость получения разрешения от правительства России и переговоры о цене.

    Агентство Ренхап добавляет, что позитивные ожидания вызваны не только у автопроизводителей, но и у судостроительных и электронных компаний. До спецоперации южнокорейский бизнес занимал значительную долю на российском рынке, но после ухода их места заняли китайские бренды. Компании, такие как Samsung Electronics и LG, также заинтересованы в возвращении, но ожидают окончания конфликта и снятия санкций.

    По мнению источника агентства, снятие санкций может открыть возможности для южнокорейских судостроительных компаний, например, Samsung Heavy Industries, в части сотрудничества с Россией по строительству танкеров для СПГ, который будет поставляться по арктическому маршруту.

    Ранее сообщалось, что разговор президентов России и США вызвал оптимизм среди инвесторов, он привел к снижению курса доллара к рублю на рынке Форекс ниже 90 рублей.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Коментарии (0)
    14 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в G7
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в Группу семи (G7).

    Она заявила журналистам во время Мюнхенской конференции по безопасности, что на данный момент «не может быть нормального сотрудничества» с Россией, однако она не исключила возможность его возобновления в будущем, передает ТАСС.

    «Если мы все ступим на путь мира <…>, то затем, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», – подчеркнула Бербок.

    В контексте недавнего телефонного разговора между президентами России и США, министр отметила, что важно сделать первые шаги к урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, если будет найден путь к миру, то «весь мир и прежде всего Европа вздохнут с облегчением».

    Президент США ранее выразил намерение вернуть Россию в состав G7. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста.

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    16 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Вайдель выступила за восстановление отношений с Россией
    Вайдель выступила за восстановление отношений с Россией
    @ Szilard Koszticsak/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о важности восстановления экономических связей Германии с Россией, подчеркнув необходимость отмены санкционной политики для улучшения экономической ситуации.

    Она заявила о необходимости отмены санкционной политики, которая, по ее мнению, вредит в первую очередь самой Германии, передает RT со ссылкой на Bild

    Вайдель отметила, что Германия еще два года назад получала дешевый природный газ из России через «Северный поток», а сейчас сталкивается с самыми высокими ценами на энергоносители в мире. Она подчеркнула, что из-за этого немецкая экономика стала неконкурентоспособной и призвала к пересмотру текущей политики.

    Политик также обратила внимание на подход президента США, который, по ее словам, не критикует Россию и ведет серьезную политику. Вайдель считает, что всем сторонам необходимо сесть за стол переговоров для поиска решений.

    В январе Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока» в случае победы на досрочных выборах.

    В субботу стало известно, что Вайдель в течение нескольких лет встречалась с бывшим послом Китая в Германии У Кэнем, эти встречи не были указаны в официальном расписании и оставались секретом. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    16 февраля 2025, 13:56 • Новости дня
    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине

    Песков: Россия в будущих переговорах по Украине будет учитывать дефицит суверенитета Киева

    Песков: Россия учтет обман Запада в будущих переговорах по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным о влиянии прошлого обмана со стороны Запада на позицию России в будущем. Он подчеркнул, что Россия должна делать корректировки в переговорах с Украиной из-за дефицита ее суверенитета и доверия, передает ТАСС.

    «Делаешь вывод, что эта страна, наверное, не настолько может отвечать за свои слова», – заметил Песков, комментируя отказ Украины от стамбульских договоренностей. Также он указал, что выполнение Минских соглашений могло бы сохранить целостность Украины и предотвратить внутренний конфликт.

    «Если канцлер Германии [Ангела Меркель] говорит, уже отойдя от дел, уже не неся ответственности за положение дел, говорит, что «мы не собирались ничего выполнять, нам нужно было тянуть время», разве это не обман? По-русски это обман», – дал характеристику представитель Кремля.

    «Это просто должно было стать и стало для нас еще одним уроком, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы, – добавил пресс-секретарь президента РФ. – Здесь не нужно ни на кого обижаться, знаете, на обиженных воду возят. Здесь нужно использовать любой опыт, который был в прошлом, чтобы в будущем улучшить свои позиции».

    Песков также отметил, что времена романтизма в международных отношениях для России закончились, сейчас настало время прагматизма. Россия, по словам Пескова, научилась отстаивать свои интересы, не попадая в сети лживых обещаний.

    «В итоге удалось составить документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, Украина была бы цела, не было бы издевательств над русскими в Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей в Донбассе отделиться от Украины, – рассказал Песков, – страны, которая расстреливает своих людей из танков и военных самолетов».

    «Этого бы всего могло бы не быть», – подчеркнул он.

    Касаясь отношений с США, Песков заявил, что Украина имеет с ними отношения типа «хозяин – слуга», в отличие от равноправных отношений с Россией, которые существовали ранее. Он также выразил мнение, что в ходе минских переговоров Путин проявил исключительный дипломатический талант, что позволило лидерам стран достичь сложных соглашений.

    «Тогда Путин проявил филигранный, феерический дипломатический талант», – отметил он. По словам Пескова, никто не предполагал, что переговоры в Минске продлятся 16 часов. «Все понимали, что разговор будет очень сложным, но что он будет проходить именно так… По сути, главы государств тогда занимались написанием документов», – пояснил представитель Кремля.

    Он пояснил, что лидеры стран сами подбирали конкретные термины, использовавшиеся в соглашениях. Причем черновик был на английском и сразу же переводился на другие языки. Главам государств приходилось проверять, чтобы все понятия не искажались при переводе на другой язык и точно соответствовали друг другу. «И президенты лично этим занимались, то есть они вдруг стали лингвистами, переводчиками и так далее. Не говоря уже о филигранной дипломатии», – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

    Ранее сообщалось, что американские представители обещали Киеву, что украинскую сторону пригласят для участия в переговорах об урегулировании ситуации на Украине.

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина должна определять участников переговорного процесса по урегулированию конфликта.

    В пятницу лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

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    14 февраля 2025, 20:46 • Новости дня
    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

    Хинштейн: Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в Курской области

    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона в селе Черкасская Конопелька Суджанского района.

    В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов. Предположительно, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму, сообщил Хинштейн.

    Он добавил, что Шолмова уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, где после консилиума врачей и по просьбе самого пострадавшего было принято решение о его направлении на лечение в Москву. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.

    В январе съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области, что привело к ранениям журналистов. До этого возбудили уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.

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    17 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    Лавров: Западу придется отвечать за поддержку нацизма на Украине
    Лавров: Западу придется отвечать за поддержку нацизма на Украине
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

    Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, заявил, что Западу не удастся отсидеться под ядерным зонтиком и избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине, передает ТАСС.

    «Когда поощряется нацистский режим и когда такой нацистский режим накачивается вооружениями для того, чтобы убивать своих собственных граждан, и это все делается в расчете на то, что «как-нибудь проскочим и отсидимся под ядерным зонтиком», так уже не будет. За свои деяния надо отвечать. Это еще в Библии сказано», – заявил Лавров.

    Министр также отметил роль США в конфликте на Украине, подчеркнув, что Россия не исключает возможность их помощи в его урегулировании. Он напомнил, что Соединенные Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала и могут содействовать его разрешению. Однако, по его словам, действия Запада, включая накачивание Украины вооружениями, требуют ответного подхода в вопросах ответственности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    В перечень террористов и экстремистов внесли сразу 174 организации

    Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации.

    Среди внесенных в реестр организаций оказались Конфедерация кавказского союза, Лига свободных наций, Башкирский национально-политический центр, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва и другие, передает РИА «Новости».

    Попавшие в этот список лица и организации сталкиваются с жесткими ограничениями. Им запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Также они не могут организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Это значительно ограничивает их возможности в сфере общественной и политической деятельности.

    Кроме того, им запрещено пользоваться финансовыми услугами, за исключением тех, которые необходимы для уплаты налогов, заработной платы и возмещения ущерба.

    В январе транс-женщину из Вологды арестовали по подозрению в финансировании терроризма и внесли в список террористов и экстремистов.

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    16 февраля 2025, 17:23 • Новости дня
    Политолог: ЕС не признает смерти граждан РФ для защиты своего руководства
    Политолог: ЕС не признает смерти граждан РФ для защиты своего руководства
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европа сделала ставку на Украину, но Дональд Трамп готов обсуждать дела с Москвой, исходя из реалистичных позиций, и теперь у Брюсселя осталась только одна стратегия действий, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные жители России не умирают в ходе украинского конфликта.

    «Кая Каллас никогда не блистала умом. Карьерный рост по линии ЕС она смогла обеспечить себе только одним: безоговорочным следованием генеральной линии Брюсселя. В порыве угодить европейским бюрократам она способна сказать любую глупость. Увы, ей не стыдно продемонстрировать полное пренебрежение жизнями россиян», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Пугает тот факт, что она не исключение из правил. Подавляющее большинство политиков Евросоюза мыслят примерно на том же уровне, что и их эстонская коллега. Они вынуждены нести чепуху хотя бы для того, чтобы доказать самим себе и своему населению неоспоримость моральной правоты ЕС», – полагает он.

    «Дональд Трамп изменил правила игры. В ход пошла реальная политика, где нет места пустым и напыщенным обвинениям оппонента. Это напрямую угрожает идеологическому полю Евросоюза. Население вполне может спросить у своих правителей: если Запад начал общаться с Владимиром Путиным – значит, мы три года занимались ерундой?» – рассуждает собеседник.

    «Выход один – продолжить гнуть свою линию и попытаться выставить Москву в еще более негативном свете. В этой связи Брюссель становится все более опасным. Не исключаю, что ЕС на пару с Украиной может попробовать устроить провокацию, которая должна будет сорвать урегулирование конфликта», – заключил Скачко.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирные жители России не умирают в ходе украинского конфликта. По ее словам, со стороны РФ погибают лишь солдаты, которые «находятся на чужой территории». Она также подчеркнула, что в этом факте заключается ключевое различие между Москвой и Киевом.

    Данное заявление раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. Слова Каллас она охарактеризовала как «низость», подчеркнув, что такие высказывания «подрубают под корень» надежды стран ЕС участвовать в переговорах по Украине. Она удивилась, что глава дипломатии Евросоюза могла не знать о терактах Киева против граждан России.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал слова Каллас «русофобией». По его мнению, данные заявления требуют строгой политической и правовой оценки. Он подчеркнул, что озвученный подход делает главу дипломатии ЕС «слепой и глухой к смертям и страданиям российского гражданского населения».

    Дипломат выразил уверенность, что Каллас не знает о многочисленных происшествиях, включая гибель 22 мирных жителей в Русском Поречном и обстрелы в таких городах, как Горловка и Белгород. Между тем, по его данным, только за прошлый год в результате действий ВСУ пострадали не менее 5,5 тыс. мирных жителей России.

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    17 февраля 2025, 15:29 • Новости дня
    Яровая: Рособрнадзор изменит правила тестирования по русскому языку детей мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Госдумы по миграционной политике разрабатывает более 20 новаций в законодательство, направленных на защиту жизни и здоровья граждан России, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она также сообщила, что российское правительство приняло замечания Госдумы по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов.

    Яровая подчеркнула, что новации будут носить взаимоувязанный и выверенный характер, способствуя созданию контура общественной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме того, она сообщила, что российское правительство приняло замечания Госдумы по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов. В этой связи документ будет изменен. Яровая отметила, что на заседании комиссии руководитель Рособрнадзора подтвердил принятие всех замечаний парламента. В настоящее время ожидаются новые проекты документов, которые будут обсуждаться профильным комитетом Госдумы по просвещению.

    Ранее в Госдуме заявили, что замечания к приказу о языке для мигрантов будут учтены Рособрнадзором.

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    14 февраля 2025, 21:20 • Новости дня
    Гладков объявил об отселении жителей хутора Высокий

    Гладков объявил об отселении жителей хутора Высокий в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале отселения жителей хутора Высокий Краснояружского района.

    Это решение было принято оперативным штабом Белгородской области, сообщил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

    Ранее Белгородская область приняла решение об отселении жителей Терезовки из-за осложнившейся обстановки. Гладков сообщал, что в Белгородской области свыше 2 тыс. жителей, потерявших имущество из-за обстрелов, получили выплаты в 150 тыс. рублей, при этом выплата затронула жителей нескольких районов и городских округов.

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    17 февраля 2025, 18:19 • Новости дня
    Генерал-майор Росгвардии арестован в Москве за взятку

    Генерала Росгвардии Рябых арестовали за взятку в 15 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный суд Москвы арестовал экс-главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

    Генерал-майора задержали несколько дней назад, после чего ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рябых также был уволен с занимаемой должности.

    В сентябре бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии Олега Гамаюнова арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее Хамовнический суд Москвы заключил под стражу главу военно-строительного управления Минобороны Астемира Абаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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    16 февраля 2025, 16:00 • Новости дня
    Политолог: Европа больше не сможет выработать единой позиции по Украине

    Политолог Соколов: Европа будет вынуждена принять адекватный взгляд на украинский конфликт

    Политолог: Европа больше не сможет выработать единой позиции по Украине
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Саммит Эммануэля Макрона не увенчается успехом. У европейских государств кардинально разнится мнение о методах урегулирования украинского конфликта, однако давление со стороны США может привести их позицию к более адекватному знаменателю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается представить альтернативный формат урегулирования конфликта на Украине. Во многом эта инициатива носит характер импровизации, поскольку лидеры ЕС не ожидали такого напора от Трампа в вопросе диалога с Россией», – говорит Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Скорее всего, формирование единого подхода к реагированию на давление со стороны США окажется непростым. Внутри Евросоюза немало мнений насчет того, как именно стоит разговаривать с Москвой и что нужно делать в отношении Киева. Диапазон мнений максимально широк: от Венгрии до Франции и Германии», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом, саммит в Париже точно не станет крайне результативным мероприятием. Договориться о чем-либо с первого раза европейцы в столь сложных условиях не смогут. Для России это несет некоторые выгоды. Потрясения, вызванные заявлениями администрации Трампа, могут вынудить ЕС пересмотреть внешнеполитические подходы последних лет», – отмечает эксперт.

    «Москва не столько заинтересована в том, чтобы полностью «выбить» Брюссель в качестве самостоятельного актора из переговорного процесса, сколько заставить его адекватно оценивать сложившуюся политическую реальность. На мой взгляд, имеются все шансы на то, что со временем Европа будет двигаться именно в этом направлении», – рассуждает он.

    «Именно поэтому говорить о наличии двух лагерей в коллективном Западе пока преждевременно. Конечно, эффект от речи Вэнса был очень ярким, но все же это только начало переосмысления отношений США и ЕС. Произойти еще может очень многое. И Вашингтон, как и Брюссель, способны скорректировать свои итоговые позиции», – заключил Соколов.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, почему именно Европа стала главным подстрекателем Украины к продолжению войны.

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    15 февраля 2025, 11:27 • Новости дня
    В Газе освобожденных заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту

    В Газе освобожденных палестинскими радикалами заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту

    В Газе освобожденных заложников, включая россиянина Труфанова, передали Красному Кресту
    @ кадр из опубликованного видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Газе состоялась передача заложников, освобожденных палестинскими радикалами, в том числе россиянина Александра Труфанова, сотрудникам Международного комитета Красного Креста.

    Автомобили МККК прибыли в город Хан-Юнис на юге сектора Газа, где палестинские радикалы освободили удерживаемых заложников, передает ТАСС.

    Трансляцию этого события вели арабские телеканалы, показавшие, как медики подъехали к месту проведения церемонии освобождения.

    Церемония передачи заложников прошла недалеко от здания, которое палестинские радикалы называют разрушенным домом бывшего лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет продолжать настойчиво добиваться скорейшего возвращения домой всех заложников из сектора Газа, включая соотечественников Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.

    Израильская сторона подтвердила, что россиянин Александр Труфанов, удерживаемый ХАМАС, жив и будет освобожден на первом этапе сделки с радикальным движением.

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    14 февраля 2025, 20:10 • Новости дня
    Набиуллина: У ЦБ нет полномочий на заморозку вкладов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не имеет полномочий для замораживания вкладов.

    Набиуллина на пресс-конференции подчеркнула, что у Центробанка отсутствуют законодательные полномочия замораживать вклады в коммерческих банках, передает РИА «Новости». Она отметила, что такие полномочия «абсолютно не нужны», и назвала их «бессмыслицей».

    Ранее глава ВТБ Андрей Костин отверг слухи о возможной заморозке вкладов россиян и выразил надежду на сохранение ставки ЦБ на уровне 21%. Он также заявил об отсутствии экономического смысла в заморозке вкладов населения.

    Напомним, Банк России назвал абсурдной идею заморозки вкладов, предупреждая, что такой шаг может нарушить финансовую стабильность страны.

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