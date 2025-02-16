Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.10 комментариев
Пенсионер из Петербурга передал мошенникам 12 млн рублей
В Петербурге 86-летний пенсионер стал жертвой мошенников, которые убедили его передать им 12 млн рублей, пообещав защитить его сбережения от мошеннических действий, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Инцидент произошел в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В полицию обратился 86-летний житель одного из домов на улице Ленина. Пенсионер сообщил, что ему позвонили неизвестные и уверили в необходимости передать курьеру крупную сумму денег для их защиты от мошенников, передает РИА «Новости».
Мужчина поверил в опасность и, следуя инструкциям злоумышленников, передал 12 млн рублей человеку, представившемуся курьером. Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Поиск предполагаемых фигурантов продолжается.
Накануне в Ленинградской области 73-летняя женщина перевела на «безопасный счет» мошенникам 14,6 млн рублей.
Ранее российская актриса Елена Цорн стала жертвой мошенников, которые убедили ее переписать квартиру в центре Москвы стоимостью 50 млн рублей.