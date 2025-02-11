Мошенники обманом завладели квартирой актрисы Елены Цорн за 50 млн рублей

Мошенники убедили Елену Цорн переписать квартиру в Москве за 50 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская актриса Елена Цорн стала жертвой телефонных мошенников, которые уговорили ее переписать квартиру в центре Москвы, стоимостью 50 млн рублей, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда неизвестные позвонили Цорн и убедили ее оформить договор временной ренты. Итогом стало подписание документов на сумму 14 млн рублей, хотя реальная стоимость жилья составляет 50 млн рублей.

После подписания документов курьер забрал у актрисы 180 тыс. рублей якобы в качестве комиссии за договор. Через несколько месяцев Цорн осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Правоохранительные органы предположили, что звонок мог поступить с территории Украины, но эта информация еще уточняется.

По факту мошеннических действий полиция Москвы проводит проверку. В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что заявление поступило от гражданки 1942 года рождения. Результаты проверки будут основой для принятия процессуального решения.

Елена Цорн известна как советская и российская актриса, почетный работник культуры Москвы. Она участвовала в съемках сериала «Карпов» и фильмов «Сильва» и «Город мастеров».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, по факту было заведено уголовное дело. Задержанная заявила, что ее использовали втемную. Позднее суд удовлетворил иск о взыскании в пользу Ларисы Долиной 69 млн рублей.