Суд удовлетворил иск о взыскании в пользу певицы Долиной 69 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Решение принято с учетом позиции прокуратуры Йошкар-Олы, оно предполагает взыскание с ответчиков суммы неосновательного обогащения и процентов за незаконное использование денежных средств певицы, передает ТАСС.

Двое из ответчиков привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу. Пока решение не вступило в законную силу.

Напомним, Долина стала жертвой мошенников. По делу арестовали женщину-курьера и жителя Татарстана. Кроме того, в декабре суд арестовал жителя Тольятти Андрея Основа.