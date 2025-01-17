Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Суд удовлетворил иск о взыскании в пользу певицы Долиной 69 млн рублей
Иск прокурора по делу о певице Ларисы Долиной о взыскании в ее пользу 69 млн рублей с ответчиков удовлетворили в суде, сообщили в московской прокуратуре.
Решение принято с учетом позиции прокуратуры Йошкар-Олы, оно предполагает взыскание с ответчиков суммы неосновательного обогащения и процентов за незаконное использование денежных средств певицы, передает ТАСС.
Двое из ответчиков привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу. Пока решение не вступило в законную силу.
Напомним, Долина стала жертвой мошенников. По делу арестовали женщину-курьера и жителя Татарстана. Кроме того, в декабре суд арестовал жителя Тольятти Андрея Основа.