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Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
Reuters: Дипломаты исключили вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 10 лет
Украина вряд ли станет членом Европейского союза в ближайшие десять лет из-за скептического настроя европейских политиков, заявил председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус.
Глава аналитического центра указал на низкие шансы Киева присоединиться к европейскому блоку в обозримом будущем, опираясь на беседы с официальными лицами, пишет Reuters.
«Когда вы осматриваетесь вокруг, вы понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится к ЕС через 10 лет», – сказал Кнаус. При этом он предупредил, что сигналы о несерьезном отношении к интеграции страны могут оказать на нее деморализующее воздействие.
Вступление в сообщество остается важной целью для украинских властей, однако европейские дипломаты и чиновники в частном порядке проявляют большую осторожность, отмечается в материале. Более десятка собеседников агентства указали на серьезные препятствия, которые сторонам придется преодолеть до возможного расширения объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.
Летом Служба внешней разведки сообщила об отказе европейского блока от реальной интеграции Украины из-за высоких экономических рисков.
В июле немецкие СМИ допустили отсрочку вступления страны в сообщество до 2035 года.