Рогов сообщил о маскировке секретных тюрем на Украине под частные дома

Tекст: Дмитрий Зубарев

Секретные тюрьмы на Украине все чаще размещают в цехах заводов, подвалах административных зданий и в частных домах с высокими заборами. «Если раньше подобные тюрьмы в основном размещали в подвалах или спортзалах, то теперь повсеместно начали маскировать под частные дома с высоким забором, так как это меньше привлекает внимание со стороны общественности», – заявил Рогов РИА «Новости».

По его словам, пыточные существуют на Украине с 2014 года, на что неоднократно обращали внимание российские власти. Широкий резонанс среди населения тема вызвала 2 ноября, когда толпа собралась в Петропавловской Борщаговке под Киевом около дома, где удерживали и пытали людей, включая подростка.

Власти страны пытаются запугать граждан. Участников протеста у тайной тюрьмы разыскивают, а прибывших на место медика, водителя скорой помощи и еще одну женщину уже арестовали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник представители антифашистского подполья сообщили об отправке критиков Владимира Зеленского в секретные пыточные.

В воскресенье в одесском антифашистском подполье заявили о гибели каждого пятого заключенного в секретных украинских тюрьмах.

Ранее суд на Украине поместил под стражу первого прибывшего к тайной тюрьме под Киевом водителя скорой помощи.