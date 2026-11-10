Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.0 комментариев
Российскую ракету «Филин» обвинили в крушении экономики ПВО Украины
Подполье сообщило о панике на Украине из-за российской ракеты «Филин»
Российская дальнобойная высокоточная ракета «Филин» вызвала панику на Украине, сломав экономику противовоздушной обороны (ПВО) страны, сообщил источник в пророссийском подполье.
«Филин» вызвал панику из-за того, что украинские военные не понимают, как с ней бороться, сказал собеседник ТАСС.
Защитить объекты от «Филина» могут только дорогие системы ПВО, такие как американские Patriot, но даже они не гарантируют перехват ракеты.
«Это математический тупик: они просто не могут себе позволить сбивать ее в нужных количествах», – добавил источник.
Представитель подполья добавил, что в закрытых чатах украинское руководство нервно обсуждает эту ситуацию, поскольку у Киева нет реальных инструментов для перехвата ракеты.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ракета «Филин» дала старт новому классу российских крылатых ракет.
В сентябре украинская ПВО не смогла перехватить ни одной из запущенных российских дальнобойных ракет.