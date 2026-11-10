Российскую ракету «Филин» обвинили в крушении экономики ПВО Украины

Подполье сообщило о панике на Украине из-за российской ракеты «Филин»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Филин» вызвал панику из-за того, что украинские военные не понимают, как с ней бороться, сказал собеседник ТАСС.

Защитить объекты от «Филина» могут только дорогие системы ПВО, такие как американские Patriot, но даже они не гарантируют перехват ракеты.

«Это математический тупик: они просто не могут себе позволить сбивать ее в нужных количествах», – добавил источник.

Представитель подполья добавил, что в закрытых чатах украинское руководство нервно обсуждает эту ситуацию, поскольку у Киева нет реальных инструментов для перехвата ракеты.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ракета «Филин» дала старт новому классу российских крылатых ракет.

В сентябре украинская ПВО не смогла перехватить ни одной из запущенных российских дальнобойных ракет.