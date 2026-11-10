Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.0 комментариев
Эксперт сравнила защиту от нового штамма COVID-19 с профилактикой гриппа
Эксперт Компанец назвала способы защиты от нового штамма коронавируса PJ.2.1
Кандидат медицинских наук Галина Компанец заявила, что меры профилактики заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 аналогичны правилам защиты от гриппа и ОРВИ.
«Меры профилактики аналогичны – как при других ОРВИ и гриппе: поддержание иммунитета, полноценное питание, богатое белком и витаминами, недопускание высыхания слизистой носа и рта», – рассказала Компанец ТАСС.
Эксперт добавила, что при контакте с заболевшим необходимо использовать маски, перчатки и очки.
Специалист пояснила, что в группу риска по-прежнему входят пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и другими тяжелыми патологиями. Из-за замедленного восстановления иммунная система этих людей не способна вовремя нейтрализовать вирус.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Всемирной организации здравоохранения заявили о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 PJ.2.1 с простудой или гриппом.
В субботу отличительными признаками этой инфекции назвали сильные боли в горле и длительный упадок сил.
Ранее Роспотребнадзор сообщил об отсутствии зарегистрированных случаев заражения вариантом PJ.2.1 в России.