Эксперт назвал пять опасных тропических инфекций на курортах для россиян

Вирусолог Нетесов сообщил о риске тропических инфекций на курортах для россиян

Tекст: Денис Тельманов

Пять наиболее опасных тропических вирусных инфекций для российских туристов на популярных направлениях, таких как Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка и Индонезия, назвал академик РАН Сергей Нетесов, пишут «Аргументы и факты».

По словам эксперта, речь идет о желтой лихорадке, лихорадке Денге, японском энцефалите, вирусе Зика и вирусе Нипах. Как отметил Нетесов, эти болезни передаются через укусы тропических комаров, а местность в курортных зонах обрабатывают от насекомых в обязательном порядке.

Нетесов подчеркнул, что специалисты Роспотребнадзора, Центра имени Гамалеи и Института медицинской паразитологии и тропических заболеваний Сеченовского университета хорошо осведомлены о данных инфекциях.

Вероятность заражения, по словам вирусолога, крайне низка при соблюдении элементарных мер предосторожности и использовании репеллентов.

Однако, как отметил эксперт, при рискованном поведении, например, при сплаве по реке во Вьетнаме без защиты, риск заражения лихорадкой Денге может достигать 30%.

По информации Нетесова, ежегодно в Новосибирск завозятся от 30 до 50 случаев лихорадки Денге, а в Москву таких случаев еще больше.

Вирусолог резюмировал, что уровень риска во многом зависит от поведения самих туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что вирус Нипах передается человеку от летучих лисиц и может вызывать смертельные осложнения. В России не обнаружены природные переносчики этого вируса.

Климатические условия в стране не позволяют инфекции циркулировать. Вероятность распространения вируса в России крайне мала, подчеркнул эксперт.