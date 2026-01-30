Учительницу из Татарстана с инсультом после комы доставили из Египта в Казань

Учительницу из Татарстана с инсультом после комы перевезли из Египта в Казань

Tекст: Тимур Шайдуллин

Учительницу из Татарстана Ольгу Гардиханову, которая впала в кому в Египте из-за инсульта, доставили в Республиканскую клиническую больницу Казани, сообщает РИА «Новости». Сейчас она находится в реанимации, ее состояние крайне тяжелое, но стабильное, уточнил представитель Минздрава республики.

К лечению Гардихановой привлечены ведущие специалисты Татарстана, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ведомстве подчеркнули, что контролируют ситуацию и делают всё возможное для стабилизации ее состояния.

Ранее сын женщины Руслан Гардиханов рассказал, что инсульт произошел сразу после прилета в Шарм-эш-Шейх 4 января. Он сообщил: «В аэропорту мама почувствовала себя плохо, сильно болела голова, была одышка, через какое-то время остановилось сердце». По словам Гардиханова, женщину удалось реанимировать, но после обследования врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.

В больнице Шарм-эш-Шейха Ольгу прооперировали 12 января – операция длилась более девяти часов, врачи удалили часть гематомы и поставили дренаж для снижения внутричерепного давления. Всё это время она находилась в коме.

Для транспортировки и лечения семьи пришлось собирать средства – одна из частных компаний запросила за перевозку 13,5 млн рублей. Минздрав Татарстана помог с заявкой в Центр медицины катастроф, который занимается эвакуацией российских граждан в подобных ситуациях.

