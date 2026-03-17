  Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    Сийярто сообщил о планах ЕС объявить о полном запрете на российскую нефть
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    17 марта 2026, 19:36 • Новости дня

    Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России

    @ Светлана Майорова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайские госкомпании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва, учитывая более низкую стоимость в сравнении с поставками из Бразилии, сообщает Reuters.

    Reuters, ссылаясь на пять источников в российской нефтяной отрасли, передает, что китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о закупке российской нефти.

    Переговоры стартовали после четырехмесячного перерыва, вызванного опасениями из-за американских санкций против российской нефтяной отрасли, отмечает РБК. Сейчас компании рассматривают возможность оплаты и поставки нефти в течение месяца, чтобы попасть в период действия американских послаблений.

    По информации источников, сделки по импорту могут быть заключены уже в ближайшее время, так как российская нефть сейчас дешевле поставок из Бразилии и Западной Африки. Один из собеседников агентства уточнил, что торговые подразделения Sinopec и PetroChina на этой неделе обсуждали условия возможных закупок.

    Кроме того, источник, знакомый с операциями PetroChina, сообщил, что компании могут приобретать нефть у независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов или трейдеров, которые уже хранят российскую нефть. Он уточнил: «Некоторые независимые заводы готовы перепродавать нефть, так как это выгоднее, чем перерабатывать ее на своих мощностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти, учитывая ее цену на фоне нестабильности мирового рынка.

    Все больше стран проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления со стороны США.

    Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    17 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала сократить бюрократию при строительстве соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Ростове-на-Дону обсудили инициативу по снижению бюрократической нагрузки при строительстве социальных объектов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что в 2025 году количество необходимых документов, сведений и согласований сократится до 550 по сравнению с 989 в 2021 году, сообщается на сайте ЕР. За счет этого длительность инвестиционного цикла уменьшилась с 1831 до 1253 дней.

    Пахомов подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента. По его словам, речь идет не о снижении требований, а об устранении лишних процедур, при этом безопасность и качество проектирования и строительства остаются обязательными.

    «Смысл здесь очень практический – чем меньше времени уходит на лишнюю бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке и тем больше объектов можно успеть построить за тот же период. Это напрямую влияет на ввод школ, детских садов, спортивных площадок и других социальных объектов», – заявил Пахомов.

    На форуме также рассказали о старте сбора предложений в новую Народную программу «Единой России», которую в феврале инициировал председатель партии Дмитрий Медведев. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах, где правительство отчитается о реализации программы и соберет предложения для нового программного документа.

    Будущая программа партии впервые будет включать два блока: предвыборную программу с конкретными решениями и стратегический документ с идеологическими и ценностными ориентирами.

    В подготовке Народной программы участвуют Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности и профсоюзов. Рамку программы на десятилетия представят в июне, а в августе – Народную программу на пять лет.

    Ранее в «Единой России» призвали сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным.

    16 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    У самой влиятельной женщины США диагностировали рак

    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель администрации президента США Сьюзи Уайлс столкнулась с онкологическим заболеванием на ранней стадии, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о болезни своей помощницы, передает РИА «Новости».

    «Сьюзи Уайлс – выдающийся руководитель аппарата Белого дома, замечательный человек и один из самых сильных людей, которых я знаю. К сожалению, у неё диагностировали рак груди на ранней стадии», – сообщил политик.

    Глава государства заверил, что у 68-летней Уайлс отличный медицинский прогноз. По его словам, в период прохождения лечения она будет практически все время проводить на рабочем месте в Белом доме.

    Сама чиновница пока не давала публичных комментариев относительно своего диагноза.

    Напомним, в декабре газета ВЗГЛЯД в статье «Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома» рассказала о политическом скандале, спровоцированном глянцевым журналом. Тогда Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но при этом поразительной была реакция Белого дома: там Уайлс защищали.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    16 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский репортер Грэм Филлипс, комментируя ограничительные меры Брюсселя в отношении себя, заявил, что они лишь мотивируют его продолжать освещение событий в Донбассе.

    «Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

    Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.

    17 марта 2026, 10:02 • Новости дня
    Активисты «Молодой Гвардии» встретили паралимпийскую сборную России

    Tекст: Вера Басилая

    Паралимпийскую сборную России, вернувшуюся из Италии с 19 медалями, торжественно встретили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

    Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России, вернувшуюся с XIV Паралимпийских зимних игр, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В этом году страну представляли всего шесть спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах: горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноуборд. Несмотря на столь малочисленную команду, россияне завоевали 12 медалей, среди которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

    По итогам соревнований сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Отмечается, что российская команда оказалась самой малочисленной среди лидеров: у Китая было 70 спортсменов, у США – 68, у Италии – 42. В состав российской сборной вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

    «Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии. Наши спортсмены доказали: несмотря на любые обстоятельства, сила духа и любовь к Родине помогают покорять любые вершины. Нас не отменить!» – заявил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

    Руководитель центрального штаба Александр Амелин выразил благодарность спортсменам за проявленное мужество, завоеванные золотые медали и за чувство гордости, которое они подарили всей стране.

    В общем медальном зачете российские спортсмены на Паралимпиаде заняли третье место. На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии сборная России присутствовала в полном составе под национальным флагом.

    17 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи избежал смерти во время ракетной атаки, случайно покинув здание всего за несколько мгновений до взрыва, пишут британские СМИ.

    Иранский духовный лидер остался в живых 28 февраля только потому, что вышел из комнаты незадолго до прилета ракеты, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Издание ссылается на аудиозапись главы протокола Мазахера Хоссейни, подлинность которой якобы подтверждается независимой проверкой.

    «Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», – сказал чиновник.

    Источник уточнил, что супруга лидера Захра Хадад погибла мгновенно, также был убит их сын. Сам преемник получил лишь незначительную травму ноги.

    В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.

    Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост. Госдепартамент США объявил награду за информацию о новом верховном лидере.

    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    17 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    @ Fedir Shandor

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор разместил в сети фотографию с продырявленным венгерским флагом, передает РИА «Новости».

    На снимке дипломат держит в руках флаг с отверстием, а рядом с ним стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    До назначения на дипломатическую должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований и призывал закарпатских венгров вступать в вооруженные силы Украины. Бровди в 2023 году был внесен в черный список Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

    Летом прошлого года Будапешт запретил Бровди въезд в страну и страны Шенгенской зоны на три года. После атак на нефтепровод Венгрия и Словакия временно лишились поставок российской нефти.

    МИД Венгрии вызвал посла Федора Шандора из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    16 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российской группировки «Центр» продолжают создавать полосу безопасности и ведут активные действия в Днепропетровской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают работу по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Подразделения группировки войск «Центр» продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили 12 населенных пунктов за первые две недели марта.

    17 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    МИД России выступил с заявлением о ситуации вокруг Кубы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность обострением обстановки вокруг Кубы и ростом внешнего давления на страну.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что Москва подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы, а также осуждает попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и применение односторонних ограничительных мер. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Куба сталкивается с беспрецедентными вызовами, вызванными многолетним торговым, экономическим, финансовым и энергетическим эмбарго со стороны США.

    В заявлении говорится: «Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». В ведомстве выразили уверенность, что кубинский народ, обладающий стойкостью и преданностью идеалам свободы, сумеет отстоять право на собственный выбор пути развития. Российская сторона пообещала продолжать оказывать Кубе всестороннюю поддержку, включая материальную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.

    В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.

    Между тем на Кубе произошло полное отключение энергосистемы, что стало причиной массовых протестов за последние десять дней.

    17 марта 2026, 01:43 • Новости дня
    В Польше зафиксировали рост пророссийских настроений

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Польше фиксируется увеличение числа пророссийских настроений, заявил глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.

    Он в интервью Rzeczpospolita отметил: «Пророссийское поведение в обществе распространяется. Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тыс. человек, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями», передает РИА «Новости».

    Генерал уточнил, что среди лиц, совершавших диверсии против критической инфраструктуры Польши, менее половины составляют граждане Украины, несколько десятков процентов – белорусы, а около 20% – поляки.

    Ранее обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Mysl Polska сообщил, что Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику.

    Напомним, Генеральное консульство России в польском Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года. Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    16 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    В российском прокате отменили премьеру фильма «Скуф» с украинским блогером
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Картина «Скуф» с Александром Зубаревым, Николаем Василенко, Валей Карнавал и Леонидом Якубовичем не выйдет в российский прокат, сообщили в компании «Атмосфера кино».

    Фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова с участием блогеров Александра Зубарева и Николая Василенко, певицы Вали Карнавал и телеведущего Леонида Якубовича не выйдет в российский прокат, передает ТАСС. Пресс-служба компании «Атмосфера кино» подтвердила, что картина официально покинула график релизов. Таким образом, ранее объявленная премьера семейной комедии, назначенная на 16 апреля, не состоится.

    В Министерстве культуры России уточнили, что заявления о выдаче прокатного удостоверения на «Скуф» не поступало. Причина исключения фильма из прокатного графика не раскрывается.

    Министерство культуры России не получало заявлений на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Скуф».

    В фильме «Скуф» главную роль сыграл украинский блогер Александр Зубарев, известный скандальными высказываниями о России и русских.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    @ Belga/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

    Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

    Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

    Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford. Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Gerald R. Ford ранее прибыл в Карибское море.

    Трамп отказался от помощи союзников в операции против Ирана
    Иранские военные нанесли удары по американским базам
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета
    Польша за неделю выдворила более ста украинцев
    На Большом адронном коллайдере нашли частицу в четыре раза тяжелее протона
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
