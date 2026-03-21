Министры иностранных дел стран G7 высказались о поставках энергоносителей

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» заявили о готовности «принять необходимые меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей».

Однако они воздерживаются от принятия мер на ключевых морских путях, таких как Ормузский пролив, которые фактически были перекрыты в результате войны с Ираном.

В новом заявлении, опубликованном в субботу, министры указывают на такие действия, как ранее согласованное высвобождение запасов (принято МЭА 11 марта).

«Мы <...> выражаем поддержку нашим партнерам в регионе перед лицом неоправданных нападений со стороны Исламской Республики Иран и ее ставленников», – приводит Sky News выдержку из заявления министров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии и США, а также главы дипломатического ведомства ЕС.

В заявлении представители стран G7 называют Иран агрессором и «решительным образом осуждают безрассудные нападения режима на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую инфраструктуру».

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти.




