Путин: Европейские компании ушли из России с убытком, но хотят вернуться

Tекст: Мария Иванова

Многие европейские компании покинули Россию по политическим причинам, несмотря на значительные убытки, но сейчас заинтересованы в возвращении, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«По политическим соображениям многие европейские компании ушли с убытками для себя. Но мы же знаем, у нас контакты есть, многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотели бы возвратиться», – подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что несмотря на сложности в отношениях с некоторыми странами, их компании по-прежнему ведут бизнес в России. Он сообщил, что эти компании не только остались на российском рынке, но и проявляют интерес к расширению сотрудничества. По словам президента, такая позиция подтверждается продолжающимися контактами с зарубежными бизнес-структурами.

Владимир Путин выразил уверенность, что ослабление политических ограничений откроет для западных партнеров возможность вновь работать на российском рынке. Он добавил, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов, несмотря на внешние вызовы последних лет.

Ранее на форуме президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

Российский лидер также заявил, что двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив страну с медведем.