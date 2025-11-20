Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.11821 комментарий
Единые учебники по русскому языку решили внедрить в школы с 2027 года
В Москве состоялось заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, где обсуждались вопросы реализации языковой политики и подготовки единых учебников по русскому языку и литературе.
Председатель Совета Елена Ямпольская сообщила о подготовке единых государственных учебников по русскому языку и литературе для школ и системы среднего профессионального образования. Первые учебники для 5-7 и 10-11 классов планируется внедрить с 1 сентября 2027 года, остальные – с 1 сентября 2028 года.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил совместную работу в подготовке учебников. По его словам, утверждены единые федеральные программы по всем предметам, включая русский язык и литературу. Кравцов отметил, что в первую очередь будут подготовлены учебники для 10–11-х классов. Также будут проведены курсы повышения квалификации для учителей.
Ямпольская уточнила, что издания готовятся во взаимодействии с научным и преподавательским сообществами.
«Мы провели встречи с 89 педагогами из всех регионов страны, чтобы учесть их пожелания и требования к будущим учебникам. Также мы обсуждали эти вопросы со старшеклассниками, в том числе с победителями олимпиад по русскому языку и литературе», – заявила она.
В ходе заседания обсудили итоги всероссийского конкурса «Родная игрушка» и наметили тематику второго этапа в 2026 году. Член совета Максим Древаль рассказал о процессе производства работ победителей первого конкурса и тематических направлениях второго этапа. Ямпольская предложила провести всероссийский конкурс видеоконтента «Читаем всей семьей», масштабируя опыт Российской государственной детской библиотеки.
Также Ямпольская рассказала о возрождении чтецких программ. Совместно с обществом «Знание» создано 2,5 тыс. школьных литературных клубов по всей стране. На заседании анонсировали проведение в декабре 2025 года Первого Международного форума школьных библиотекарей.