Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны около Глушковки, Купянска-Узлового, Подолов Харьковской области, Дробышево, Ильичевки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ возле Благодатовки и Великой Шапковки Харьковской области с целью прорыва в Купянск. При этом были уничтожены до 20 боевиков.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 190 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белогорья, Орехова, Преображенки Запорожской области и Садового Херсонской области.

Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и станция РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Андреевки, Бариловки, Грабовского, Искриковщины и Павловки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Веселым и Старицей.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, матсредств и горюче-смазочных материалов, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Константиновки, Миньковки, Николаевки, Славянска и Степановки ДНР.

Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, восемь бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Братского, Покровского Днепропетровской области, Барвиновки, Нового Поля и Терноватого Запорожской областиэ

При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне президент России Владимир Путин заявил об успехах ВС России и отступлении ВСУ. Он также заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

Напомним, в понедельник российские войска освободили Диброву в ДНР.