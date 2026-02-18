Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Новейшие автокухни КАМХ-90 поступили к военным в зоне СВО
Новейшие автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.
Новейшие автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости». В Минобороны РФ отметили, что поставка совпала с 326-й годовщиной создания продовольственной службы Вооруженных сил России.
КАМХ-90 – это многофункциональная кухня на базе полноприводного автомобиля «УАЗ». На раму машины установлено современное оборудование для приготовления горячей пищи, хранения и транспортировки продуктов, а также посуды. Кухня способна готовить сразу три разных блюда и выпекать хлеб прямо в полевых условиях.
Военнослужащие группировки «Центр» положительно оценили новую технику, отметив ее высокую проходимость, удобство в эксплуатации и качество оснащения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шеф-повар из Асбеста получил три медали за проявленный подвиг во время участия в спецоперации на Украине.