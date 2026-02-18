Новейшие автокухни КАМХ-90 поступили к военным в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новейшие автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки «Центр» в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА «Новости». В Минобороны РФ отметили, что поставка совпала с 326-й годовщиной создания продовольственной службы Вооруженных сил России.

КАМХ-90 – это многофункциональная кухня на базе полноприводного автомобиля «УАЗ». На раму машины установлено современное оборудование для приготовления горячей пищи, хранения и транспортировки продуктов, а также посуды. Кухня способна готовить сразу три разных блюда и выпекать хлеб прямо в полевых условиях.

Военнослужащие группировки «Центр» положительно оценили новую технику, отметив ее высокую проходимость, удобство в эксплуатации и качество оснащения.

