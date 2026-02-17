Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян

Tекст: Вера Басилая

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что власти Курской области завели розыскные дела по каждому из этих случаев и разработали индивидуальные планы поисковых мероприятий, передает РИА «Новости».

«Осталось 400 человек, судьбу которых мы не смогли установить», – заявила Москалькова.

Она добавила, что входит в состав рабочей группы главы региона Александра Хинштейна, которая занимается вопросами пропавших без вести.

По словам омбудсмена, на территории Украины продолжают удерживаться десять жителей Курской области. Москалькова ежедневно ведет переговоры с украинской стороной по вопросу их возвращения.

Ранее помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский заявил о возвращении на родину трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года.

Жительница Курской области рассказала о содержании на Украине.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о гибели 460 мирных жителей от рук ВСУ в Курской области.

В Курской области обнаружили массовые захоронения с телами как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ.