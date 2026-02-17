Калиматов сообщил о снижении долга Ингушетии на 10 млрд рублей

В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Калиматов: Общий долг Ингушетии снизился на 10 млрд рублей
Власти Ингушетии сократили совокупный долг региона почти на 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
«В части того, что по бюджету, Владимир Владимирович, у нас была ситуация, что около 12 млрд рублей у нас были разные долги – кредиторка, госдолг. Сегодня мы можем сказать, что у нас осталось 2-3 млрд рублей», – заявил Калиматов.
По словам главы региона, благодаря такому сокращению задолженности Ингушетия смогла избавиться от мер бюджетного принуждения.
