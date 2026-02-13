  • Новость часаПри ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    13 февраля 2026, 22:23 • Новости дня

    Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Любые договоренности по Украине невозможны без включения Европы в переговорный процесс и вопросы безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что мир на Украине невозможен без участия европейцев за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    Макрон подчеркнул, что европейцы должны согласиться на любую возможную сделку, так как станут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, мер по экономическому благополучию, смягчения санкций и решений о будущем Украины.

    «Вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не приведет к миру», – отметил Макрон в ходе выступления.

    Президент Франции также отметил, что Европа должна быть включена в любой будущий канал коммуникаций между Россией, Украиной и США. По его словам, Европа будет частью решения и дискуссии, имея собственные интересы, особенно в вопросах стратегической стабильности на континенте.

    Кроме того, постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейцы после долгих и неудачных попыток «отменить» Россию начали рассуждать о необходимости диалога с РФ на фоне грядущего краха Украины. Макрон также напомнил, что ранее предлагал нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией, а его советник Эммануэль Бонн посещал Москву с соответствующей целью.

    Ранее Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы  быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    13 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В условиях растущей международной конкуренции и внутренних разногласий лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы, решив двигаться вперед небольшими группами, сообщает Politico.

    На саммите в бельгийском Альден-Бизене главы Франции, Германии, Италии и других стран поддержали планы перехода к формату так называемой усиленной кооперации, передает Politico.

    Это позволит отдельным группам государств ЕС быстрее подписывать и реализовывать новые инициативы без обязательного согласия всех 27 членов союза. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС необходимо действовать быстро, чтобы не терять экономическое лидерство, несмотря на прежние разногласия с Германией.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что обсуждение дало участникам «новую энергию и общее ощущение срочности». На следующем саммите в Брюсселе в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план реформ, в том числе по снижению административных барьеров и привлечению частного и государственного капитала для поддержки стартапов. Лидеры проголосуют по плану до лета.

    В случае отсутствия единогласия, ЕС задействует механизм «усиленного сотрудничества», который ранее считался спорным. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Евросоюз должен быть конкурентоспособным в новых геополитических условиях.

    Особое внимание уделили проекту Союза сбережений и инвестиций, созданию единого капитального рынка по образцу США, а также новым нормам для упрощения регистрации компаний и ускоренного вывода их на рынок. В числе приоритетов – поддержка стратегической промышленности, снижение цен на энергию и диверсификация торговли.

    На саммите также обозначились разногласия между крупными экономиками и остальными странами ЕС по вопросам «покупай европейское» и дальнейшей интеграции. Германия и Италия призвали ограничить принятие новых правил, тогда как фон дер Ляйен обвинила национальные барьеры в проблемах бизнеса. Несмотря на разногласия, Макрон и Мерц публично продемонстрировали согласие по ключевым вопросам.

    Испания выразила недовольство из-за отсутствия приглашения на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза.

    La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отомстить президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации российских активов.

    Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее определить общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности.

    Издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе накануне саммита по стратегической автономии.

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Умеров объявил состав украинской делегации на переговоры в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    13 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Укртранснафта», ответственная за транзит нефти по территории Украины, технически готова возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство не дает разрешения на запуск.

    Об этом сообщают несколько информированных источников в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    По словам собеседников агентства, еще 6 февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине была полностью ликвидирована нештатная ситуация. В конце января транспортировка по магистральному трубопроводу «Мозырь – Броды» в сторону Венгрии и Словакии была остановлена по запросу украинской стороны. Причины такого решения до сих пор не раскрываются.

    «Техническая готовность к возобновлению транспортировки (по состоянию на 13 февраля 2026 года) – имеется, но отсутствует решение руководства компании «Укртранснафта» на возобновление транспортировки», – подчеркнули источники агентства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет подтвержденных данных о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу.

    13 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Вячеслав Гладков обратился к населению приграничных муниципалитетов Белгородской области с просьбой не использовать камуфляжную или военную одежду.

    Гладков в Max рекомендовал жителям приграничных территорий воздержаться от ношения камуфляжа из-за участившихся атак беспилотников.

    Он отметил, что это особенно важно для проживающих и приезжающих по делам в пределах 25 километров от границы.

    Гладков подчеркнул, что в последнее время увеличились случаи атак FPV-дронов по людям, одетым в зеленую военную форму. По его словам, такая одежда может стать причиной ошибочного удара по гражданским.

    В обращении губернатор назвал отказ от камуфляжа идеальным вариантом для обеспечения личной безопасности и минимизации рисков в условиях приграничной обстановки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    До этого Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин предложил перенести молельные комнаты из многоквартирных домов в общественные места, такие как торговые центры и магазины.

    «Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4–5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – сказал он в беседе с РБК.

    По словам Таджуддина, жители домов обоснованно выражают недовольство по поводу молельных комнат в жилых зданиях, и подобные претензии он считает понятными. Он подчеркнул, что простыми ограничениями ситуацию решить не получится.

    Глава ЦДУМ считает, что власти и представители бизнеса должны предусмотреть создание небольших молельных комнат в общественных пространствах. Он отметил, что речь идет о помещениях на несколько человек, где не будет массовых собраний. Такая мера, по мнению религиозного лидера, поможет снизить напряженность среди жильцов, ведь сейчас верующие нередко используют квартиры для проведения молений.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий «молельные комнаты» в многоквартирных домах.

    Напомним, Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    13 февраля 2026, 16:44 • Новости дня
    Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме

    СК: Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявят обвинение в теракте

    Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обвинение в совершении теракта предъявят четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Петренко пояснила, что речь идет о Любомире Корбе, Викторе Васине и Павле Васине, а также о Зинаиде Серебрицкой, которой обвинение будет предъявлено заочно, передает РИА «Новости».

    «С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ) Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно», – сказала она.

    Во вторник Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую.

    Напомним, 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    В медицинских кругах рассказали, что Алексеев продолжает лечение под пристальным наблюдением специалистов, его здоровье остается стабильным.

    13 февраля 2026, 17:15 • Новости дня
    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена

    Зеленского в аэропорту Мюнхена встречал только украинский посол

    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена
    @ REUTERS/Thilo Schmuelgen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали лишь представители украинского посольства, а не руководство принимающей страны.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера Владимира Зеленского встречал лишь посол Украины в Германии Алексей Макеев, о чем свидетельствует опубликованное им видео в соцсетях, отмечает РИА «Новости». На кадрах видно, что к трапу самолета подошли Макеев, военный атташе и другие сотрудники украинского посольства. Представителей руководства Германии на месте встречи не было.

    Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ранее подтвердили, что Зеленский возглавит украинскую делегацию на форуме. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что конференция себя дискредитировала, поскольку перестала приглашать участников с альтернативной точкой зрения.

    Ранее уже западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Владимира Зеленского в США. Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности чувствуют себя спокойнее на фоне отсутствия на мероприятии Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Германию, Словакию и Венгрию для представления американской стороны на Мюнхенской конференции и обсуждения с Венгрией и Словакией отказа от российских энергоресурсов.

    13 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине

    Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следующий этап диалога между Россией, США и Украиной намечен на следующую неделю, детали по месту и времени пока уточняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной запланирован на следующую неделю, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что стороны достигли соответствующей договоренности.

    «По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно, это будет следующая неделя», – заявил Песков.

    Он добавил, что детали о месте и времени переговоров будут объявлены дополнительно. Ожидается, что встреча станет продолжением ранее начатого диалога между государствами по актуальным вопросам.

    Ранее Дмитрий Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    В Абу-Даби ранее прошли закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине.

    13 февраля 2026, 10:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
    Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали предметно обсуждать возможность формирования независимого потенциала стратегического сдерживания из-за сомнений в надежности США.

    Поводом для начала дискуссий стали опасения относительно надежности Вашингтона как военного партнера, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры встревожились после того, как США временно прекратили обмен разведданными с Киевом, что привело к неудачам ВСУ на линии соприкосновения. Теперь на континенте ищут способы обеспечить безопасность без опоры на американский «ядерный зонтик».

    Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время предложит партнерам использовать французский потенциал сдерживания для общей защиты.

    Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил, однако эксперты предупреждают о высокой стоимости и сложности создания независимого европейского арсенала.

    Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг привел сценарий, при котором «Россия вторгается в Эстонию». В таком случае у Франции будет возможность нанести России большой ущерб, но Россия определенно нанесет больший ущерб Франции в ответ.

    Остается вопрос, готов ли Париж пойти на такой риск ради союзников.

    Аналитики полагают, что вместо попыток создать общеевропейское ядерное оружие странам целесообразнее сосредоточиться на развитии обычных вооружений. В 2025 году Евросоюз и Британия потратили на оборону более 530 млрд долларов, но замещение американских возможностей остается сложной задачей.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что необходим диалог об отдельной европейской системе ядерного сдерживания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснял, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания.

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно отмечал, что Вашингтон собирается поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


