  • Новость часаЖителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рютте ошибочно приписал США характеристику России
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе
    В Волгоградской области при атаке дронов ВСУ пострадали дети
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки
    Итальянские СМИ: Мерц спланировал месть Макрону
    Экс-глава ЕЦБ заявил об ухудшении экономики Европы
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    13 комментариев
    13 февраля 2026, 08:40 • Экономика

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Россия делает ставку на промышленных роботов
    @ rostecru

    Tекст: Ольга Самофалова

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится?

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

    В майских указах 2024 года президент поставил задачу к 2030 году войти в топ-25 стран по плотности роботизации и достичь 110 тыс. роботов. В пересчете на 10 тыс. человек – это 145 роботов, отмечает Минпромторг.

    По словам Алиханова, мир растет ежегодно на 5% по роботизации, Россия пока идет в таком темпе: было 19 роботов, а теперь уже 40 роботов на 10 тыс. человек, говорит министр.

    Ранее Минпромторг отмечал, что в 2023 году было 19 роботов на 10 тыс. человек, а в 2024 году показатель вырос до 29 роботов. При этом, по информации Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics), Россия уже использует 65 роботов на 10 тыс. человек.

    В мире лидирует по роботизации Южная Корея – там на 10 тысяч работников приходится 1012 промышленных роботов. На втором месте – Сингапур с 730 роботами на 10 тысяч работников. Третье место в мире и первое в Европе у Германии – 415 роботов на 10 тысяч сотрудников. Причина в мощном немецком автопроме, который сейчас страдает от кризиса. На четвертом месте – Япония с 397 роботами на 10 тысяч сотрудников, и тоже в основном благодаря автопрому. Пятерку замыкает Китай с плотностью 392 робота на 10 тысяч работников. Далее идут Швеция, Гонконг, Швейцария, Тайвань и на десятом – США с показателем 285 роботов на 10 тыс. человек.

    В России показатель в разы меньше, но все же имеются свои достижения. По словам Алиханова, в России есть пять крупных производителей роботов, которые производят уже 16 типов разных роботов, и количество их постоянно растет. «Есть сложные обрабатывающие центры, клепальные автоматы, например, которые мы разрабатываем с нуля», – говорит он.

    Клепальные автоматы используются в авиации и других видах машиностроения. Во всем мире их умеют делать всего четыре страны, и Россия теперь тоже присоединилась к этому клубу. Еще одно достижение – в 2023 году ОАК представила первого российского робота для производства композитного крыла самолета МС-21.

    В автопроме тоже активно развивается эта сфера. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее рассказывал, что на автопредприятии трудится почти 1600 роботов.

    Поможет ли России опыт других стран? «Южной Корее удалось достичь максимального удельного показателя роботизации лишь благодаря относительно небольшому населению. В Японии и Китае роботов больше. Но в Корее только 52 млн человек – в 20 раз меньше, чем в Китае. Соответственно, и в промышленности в Корее трудится меньше работников, чем в этих странах», – объясняет Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам». В глобальной статистике речь идет о занятых в производстве, а не о населении.

    Вторая причина высокой роботизации Южной Кореи – в специализации экономики этой страны. «Южная Корея производит много потребительских товаров: электроники, бытовой техники, автомобилей. А эти индустрии традиционно используют больше роботов, чем, скажем, сырьевая. И от Японии и Германии Южная Корея отличается тоже лишь меньшей численностью населения», – добавляет эксперт.

    Получается, чтобы попасть на более высокие строчки в рейтинге нужно больше роботов в массовых производствах типа автопрома и бытовой техники. Тогда как наши успехи в роботизации самолетостроения, которые более уникальны и доступны ограниченному числу стран, дают для рейтинга меньший эффект.

    «Четыре и даже четыреста самолетов, к сожалению, не помогут довести удельный показатель до нужного уровня. Эффект роботизации максимален в случае массового производства. Автомобилей собирают на порядки больше, чем самолетов, а бытовой техники – тем более»,

    – говорит Делицын. По его мнению, России нужно развивать в первую очередь машиностроение, где роботы тоже эффективны, а не роботов в автопроме. Кроме того, высок потенциал роботизации в сельском хозяйстве, логистике и транспорте.

    «Ключевая проблема выполнения президентского поручения – не просто достичь 110 тыс. роботов к 2030 году, а переломить текущий тренд. Пока российская промышленность наращивает парк лишь на 12,5% ежегодно. Чтобы успеть, этот показатель необходимо утроить – до 38% в год. Для понимания инерции процесса: даже Китай, который последние десятилетия рос двузначными темпами, сейчас «разгоняется» лишь до 29%. Фактически от России требуют роботизации в режиме, превышающем лучшие мировые практики», – говорит Анастасия Медведева, научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Плеханова.

    Что касается успеха Южной Кореи, то это, по ее словам, результат прямой государственной стратегии, а не рыночных стимулов. Правительство вливает миллиарды долларов прямых инвестиций (2,4 млрд долларов только до 2030 года) и удвоило бюджет на НИОКР, делая ставку не на налоговые льготы, а на наличные. Вместо разрозненных корпораций создаются национальные «альянсы» (K-Humanoid Alliance), где Samsung, Hyundai и университеты вроде KAIST получают единое госзадание и работают, как одна команда. Одновременно страна штампует кадры: вкладываются сотни миллиардов вон в центры подготовки при вузах, где за пять лет готовят тысячи инженеров под конкретные запросы заводов.

    «Полностью скопировать эту модель сложно, но стоит взять ее на вооружение. Корея действует с позиции тотальной зависимости от экспорта и вымирания населения – без такого демографического драйва повторить нажим сложно.

    Сегодня нам ближе гибрид: взять у Китая упор на масштаб и импортозамещение компонентов, а у Германии – плавное внедрение роботов в средний бизнес без шока для рынка труда.

    Главный урок Кореи не в цифрах бюджета, а в принципе «сшивки». Это когда Минпромторг, вузы и заводы работают по единой программе подготовки кадров, а робототехника становится статьей национальной безопасности с жестко закрепленной долей бюджета. Несомненно, Россия, опираясь на опыт зарубежных коллег, может достигнуть хороших результатов в роботизации», – уверена Анастасия Медведева.

    «На мой взгляд, у России всегда получится всё. Важнее сами целевые ориентиры – важно выйти на уровень 145 роботов на 10 тыс. работников, а места в рейтингах менее важны», – считает Делицын.

    Что касается страхов, что роботы оставят простых граждан без работы, то для России они пока менее актуальны. «В России низкая безработица, в отличие от зарубежных экономик, где активно обсуждается рост безработицы из-за роботизации. В нашей стране обостряется проблема нехватки кадров – в том числе в производственных секторах, где активно внедряют промышленных роботов. Можно предположить, что роботы скорее занимают пустующие рабочие места, чем вытесняют работников», – говорит Маргарита Кропочева, научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов Института Гайдара.

    Тем не менее она признает, что некоторые риски для работников действительно существуют. Внедрение роботов может сопровождаться изменением структуры занятости. «Согласно консалтинговой компании «Яков и партнеры» (ранее McKinsey), в среднем один промышленный робот заменяет от двух до четырех человек. Представим сценарий со средней оценкой – замещением одним роботом трех сотрудников. Тогда к 2030 году роботизация при прочих равных может высвободить примерно 330,5 тыс. работников. Но эта оценка может быть завышена, потому что часть промышленных роботов может не заменять существующих работников, а заступать на «пустующие» места для расширения производства», – рассуждает Кропочева.

    Кроме того, эта оценка не учитывает возможную социальную поддержку работников. «Успешная роботизация производства требует наличия высококвалифицированных кадров, способных создавать, настраивать и обслуживать промышленных роботов. Сейчас, согласно опросам предприятий, такие сотрудники в дефиците. Поэтому возможным ответом на проблему вытеснения работников роботами представляются программы профессиональной переподготовки для сотрудников, потерявших работу из-за роботизации», – заключает собеседник.

    Главное
    На Московской железной дороге произошел сбой в движении поездов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Введение «белых списков» Starlink ударило по украинским военным
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    В СПЧ призвали Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата
    На Украине решили запретить печатную продукцию на русском языке
    Девочек из Петербурга начали искать в секте «Царская империя»

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков

    Российские правоохранители фиксируют участившиеся случаи социально опасных действий, диверсионно-террористических актов, совершаемых подростками. Эксперты отмечают, что за большинством инцидентов стоят украинские спецслужбы, ведущие обработку молодежи через соцсети и мессенджеры. При этом российским силовым структурам удается предотвращать кратно больше преступлений еще на стадии подготовки, поэтому громкие случаи остаются редкими исключениями. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас

    Проведение выборов на Украине в условиях боевых действий «определенно не является хорошим решением». Так глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Киеве якобы начали планировать электоральные процессы после требования США провести голосование до 15 мая. Когда же на Украине все-таки состоятся выборы и почему Каллас выступает против их проведения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации