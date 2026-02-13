Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.7 комментариев
Платформу на станции МЦД-4 в Москве затопило водой
На станции четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) Нижегородская прорыв трубы подтопил платформу, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Прорыв трубы привел к скоплению воды на участке станции, но на график движения составов инцидент не повлиял, указали в компании, передает РИА «Новости».
На месте ведутся работы по устранению подтопления при помощи специального оборудования, в том числе насосов.
Место разлива воды огорожено.
Ранее в Подмосковье пригородные поезда на Казанском и Ярославском направлениях начали следовать с опозданием из-за вынужденных остановок и технических неполадок.