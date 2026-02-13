Платформу на станции МЦД-4 в Москве затопило водой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прорыв трубы привел к скоплению воды на участке станции, но на график движения составов инцидент не повлиял, указали в компании, передает РИА «Новости».

На месте ведутся работы по устранению подтопления при помощи специального оборудования, в том числе насосов.

Место разлива воды огорожено.

Ранее в Подмосковье пригородные поезда на Казанском и Ярославском направлениях начали следовать с опозданием из-за вынужденных остановок и технических неполадок.